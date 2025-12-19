Gobierno de Jalisco y autoridades de la LAMP presentan oficialmente la Serie del Caribe 2026

Guadalajara, Jalisco.- Fue el jueves 18 de diciembre por la tarde cuando el presidente de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP), Salvador Escobar, y la directiva de Charros de Jalisco dieron a conocer que la Serie del Caribe 2026 se realizará en Guadalajara, Jalisco, tras la situación que vive Venezuela.

Ahora, este viernes, el Gobierno de Jalisco, junto a directivos de la liga y representantes de los Charros, presentaron oficialmente los detalles del torneo caribeño que se celebrará del 1 al 7 de febrero en el Estadio Panamericano de la perla tapatía. En la conferencia de prensa, el gobernador Pablo Lemus manifestó su apoyo total para la realización del campeonato que reúne a los equipos campeones de las ligas pertenecientes a la Confederación de Beisbol Profesional del Caribe, aunque en esta ocasión serán cinco: Puerto Rico, Dominicana, Panamá, México 1 y México 2.

¡Serie del Caribe Jalisco 2026!uD83EuDD20



Se llevó a cabo la rueda de prensa oficial de la presentación de la Serie del Caribe Jalisco 2026, con la presencia del Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, Salvador Escobar, presidente de la LAMP, Íñigo González Presidente Ejecutivo Charros de… pic.twitter.com/0o3GOSRIM8 — Liga ARCO Mexicana del Pacífico (@Liga_Arco) December 19, 2025

"Cuando Íñigo me comentó esta posibilidad hace 48 horas, le dije: 'Cuenta con todo el respaldo del Gobierno de Jalisco'. El gran trabajo de Charros de Jalisco se refleja en que Zapopan nuevamente será sede de la Serie del Caribe; es una gran noticia, esto contribuye a la derrama económica, no es solamente tema deportivo, también es poner a Jalisco ante los ojos del mundo; recibiremos a todos los equipos que vengan a jugar con los brazos abiertos, todos son bienvenidos", declaró el gobernador.

A su vez, Luis Alberto González, directivo de Charros, volvió a dejar en claro que el trabajo será colaborativo entre todos los equipos y miembros de la LAMP. "La intención es que en los próximos 40 días trabajemos autoridades, organización de charros, la oficina de la Liga Mexicana del Pacífico y los otros nueve presidentes que la conformamos, para hacer de este un gran evento y una gran fiesta", dijo en conferencia.

Una vez más, ¡JALISCO, SEDE DE LA SERIE DEL CARIBE 2026!uD83CuDFDF?uD83EuDD20uD83DuDD25 pic.twitter.com/snKIm4i1eW — Charros de JaliscouD83EuDD20 (@charrosbeisbol) December 19, 2025

Cabe destacar que con esto, Guadalajara, Jalisco, ya tendrá dos Series del Caribe en su historial; la primera fue en el 2018, donde en esa ocasión el conjunto nacional no pudo llegar a la gran final y darle al país sede la corona de la gran fiesta internacional. Además de los detalles del evento que se pondrá en marcha en poco menos de dos meses, los directivos mostraron las casacas de los equipos que representen a la Liga Arco Mexicana del Pacífico en el torneo.

Fuente: Tribuna del Yaqui