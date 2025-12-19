La 'Chofis' regresa al 'Rebaño'; Eduardo López volverá a defender los colores de Chivas en la 'talacha'

Ciudad de México.- De manera sorpresiva, se anunció que Eduardo López volverá a defender los colores de las Chivas del Guadalajara en los próximos días, aunque no de la manera en la que los seguidores tapatíos hubieran pensado. Luego de rescindir el acuerdo con el Pachuca, la 'Chofis' estará participando en un torneo amateur con el equipo Chivas MV, en compañía de otros exfutbolistas profesionales.

El jugador llegó a ser apodado como el 'Messi mexicano' por su talento en la cancha, aunque la indisciplina terminó por mermar su rendimiento y condicionarlo para siempre. Tal era su proyección que Matías Almeyda, mítico entrenador de las Chivas, lo impulsó aun estando fuera de la institución, pero una grave indisciplina de la 'Chofis' en tiempos de pandemia lo terminó condenando y sacando del Guadalajara por 'la puerta de atrás'.

De acuerdo con la información publicada por el portal digital La Reina de la Talacha, López formará parte de los refuerzos que participarán en la Copa Navidad 2025, la cual tendrá su primera edición. El mediocampista de 31 años llegó a un acuerdo con el equipo de Chivas MV, por lo que usará de nueva cuenta la playera blanca y roja.

Javier Eduardo López estuvo por poco menos de 200 partidos con Chivas, en los cuales acumuló 24 anotaciones y puso 12 asistencias, con más de 10 mil minutos disputados en la cancha. Tras su estrepitosa salida del Guadalajara, fue cedido a la MLS, donde jugó para el San Jose Earthquakes y luego regresó a México para ser comprado por el Pachuca.

Luego de cuatro torneos con los 'Tuzos', se supo de manera extraoficial que el jugador tuvo diferencias con Jaime Lozano, quien se desempeñaba como entrenador del equipo, lo cual lo dejó relegado al segundo plano. En el Apertura 2025. López solo tuvo participación en cuatro partidos, todos ellos desde el banquillo, y luego fue enviado a la Liga MX sub21, donde tampoco vio mucha actividad.

uD83DuDCCB | Comunicado Oficial: 'Chofis' López. pic.twitter.com/0MF0hPo3Le — Club de Futbol Pachuca (@Tuzos) October 23, 2025

Luego de varias jornadas perdidas, el jugador optó por finalizar su contrato de manera anticipada, quedando sin equipo desde entonces. Pese a que jugará en el amateurismo, Eduardo López no ha oficializado su retiro y, de acuerdo con información de varios medios, podría disputar la segunda división del futbol estadounidense.

Fuente: Tribuna del Yaqui