LAMP: La figura de la Liga Independiente del Atlántico llega a los Jagaures de Nayarit

Tepic, Nayarit.- Los Jaguares de Nayarit van en serio por el campeonato en su debut dentro de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP), ya que este viernes 19 de diciembre anunciaron la llegada de una de las figuras más importantes de este año en la Liga Independiente del Atlántico.

El nuevo felino es Justin Wylie, quien es el flamante campeón de carreras producidas de dicho circuito de verano; ya suda los colores del club y está listo para debutar este fin de semana en la serie que tendrán frente a los Yaquis de Ciudad Obregón en territorio cajemense.

El norteamericano de 29 años de edad se desempeña como tercera base y será uno de los cañoneros de confianza que tendrá Luis Carlos Rivera para el cierre de la segunda vuelta de la LAMP. Wylie ya sabe lo que es tener actividad en el beisbol invernal del país, ya que hace dos temporadas vio actividad con los Mayos de Navojoa y la temporada pasada con Algodoneros de Guasave.

Además de ser decisivo con peloteros en las almohadillas, este año fue cuarto en jonrones en la Liga Independiente del Atlántico (29) y se robó 37 bases en 41 intentos, cifras que ponen en evidencia la versatilidad que tiene al momento de pararse frente al madero.

Hasta el momento, los Jaguares de Nayarit se han perfilado como el equipo sorpresa de la actual temporada, debido a que están peleando los primeros lugares de la tabla general junto a la Tribu, Tomateros y Naranjeros; además, su lugar en la próxima ronda es muy probable.

Más movimientos

En esta misma serie, pero en el equipo contrario, los Yaquis de Obregón también anunciaron movimientos, pues además de los refuerzos de Luis Romero y Elian Leyva, el conjunto de Cajeme dio de baja al norteamericano Riley Unroe, quien formó parte del club desde el arranque de campaña.

Los Yaquis de Obregón anuncian la llegada del serpentinero derecho Luis Romero, quien reforzará el Staff de pitcheo en este cierre de temporada regular

El motivo sería por un permiso que habría solicitado el pelotero que se desempeña como segunda base. Aunque de acuerdo a los movimientos de la LAMP, la baja es solo hasta el 24 de diciembre, es probable que la novena de Gabe Álvarez se decida por otro pelotero joven mexicano y para el cierre de campaña busquen a ese cañonero que pueda ser decisivo para la ronda de playoffs.

Fuente: Tribuna del Yaqui