LeBron James se rinde ante la 'magia' de Luka Doncic en una victoria de Lakers

Los Ángeles, Estados Unidos.- LeBron James no tuvo más remedio que rendirse y admirar el desempeño de Luka Doncic, quien anotó 45 puntos, repartió 14 asistencias y capturó 11 rebotes para su quinto triple-doble de la temporada en la victoria de Los Angeles Lakers por 143-135 sobre los Utah Jazz el jueves por la noche.

"Ese es Luka. ¡Luka magia! No es ninguna sorpresa. Es tan increíblemente bueno que es ridículo", dijo James, que contribuyó con 28 puntos y 10 asistencias para los Lakers, que mejoraron su récord a 10-0 esta temporada en momentos decisivos con Doncic al mando.

Durante más de dos décadas, James ha estado acostumbrado a ser el creador de juego y el foco de la ofensiva de su equipo. Ahora Doncic es el punto, el detonante del ataque ofensivo, especialmente en momentos decisivos. Este fue el primer triple-doble de 40 puntos de Luka como Laker desde que llegó la temporada pasada, convirtiéndose en el segundo jugador en lograr un triple-doble de 45 puntos con cinco robos desde que la NBA empezó a llevar la cuenta de robos. Cade Cunningham fue el primero.

Pero la estadística que más hizo sonreír a Doncic en la rueda de prensa posterior al partido fue su única pérdida de balón. "Una pérdida de balón es lo mejor de esta hoja de estadísticas. Tenemos siete pérdidas de balón, lo cual es impresionante para nosotros, y ganamos el partido", dijo Doncic. En el encuentro del jueves por la noche, los Lakers lideraban por 12 puntos en el último cuarto, pero los Jazz recortaron la diferencia a 134-130 antes de que Doncic encontrara a Jaxson Hayes para su última asistencia y el colchón que los Lakers necesitaban para asegurar la victoria.

Muchos de los Lakers, incluidos Marcus Smart y Doncic, que recibieron faltas técnicas, estaban frustrados con el partido tan ajustado, pero la compostura de Luka, cuando realmente importaba, impresionó a Smart. "Fue muy importante para nosotros. Se quedó mentalmente dentro. Sé que estaba muy frustrado, pero mantuvo la compostura, la mantuvo firme e hizo lo que mejor sabe hacer. Controló a su equipo y nos ayudó a lograr esta victoria", dijo Smart.

LeBron finalizó con un doble-doble

