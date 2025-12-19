Lott truena con el madero y los Naranjeros pegan primero ante los Venados

Hermosillo, Sonora.- Todd Lott conectó jonrón de tres carreras en la cuarta entrada para coronar un rally de cuatro anotaciones y los Naranjeros de Hermosillo se apuntaron el primer encuentro de la serie en el Estadio 'Fernando Valenzuela' de la capital sonorense, al imponerse por 5-1 ante los Venados de Mazatlán.

Naranjeros tomó el comando del encuentro en el cierre del cuarto capítulo, donde castigaron al abridor de los mazatlecos, Octavio Acosta. Willie Calhoun pegó de hit y luego anotó con doblete de Harold Ramírez al prado izquierdo; César Salazar recibió base y Todd Lott se los llevó por delante con panorámico cuadrangular por todo el jardín izquierdo, para el 4-0.

Los Venados se quitaron la blanqueada en la apertura del séptimo episodio, donde Kevin Lamas y Miles Simington hilvanaron dobletes ante el relevo de Luis Márquez. Hermosillo respondió en ese mismo rollo, donde Ángel Ramírez recibió base por bolas y anotó con doblete de Jason Atondo al prado izquierdo, para el 5-1 final.

José Albertos inició el encuentro por los hermosillenses y salió sin decisión después de cuatro entradas completas de únicamente par de imparables, con un chocolate. Le siguieron Enrique Castillo, el ganador Orlando González (4-1), en una entrada y dos tercios, para un hit y una carrera, con tres ponches.

Albertos abrió el juego por Naranjeros

Por los rojos abrió y perdió Octavio Acosta (0-2), quien lanzó durante cinco innings completos de seis hits y cuatro anotaciones, con tres bases por bolas y dos ponches. Para el segundo de la serie en la capital sonorense el sábado, los Naranjeros tendrán el debut en la campaña del ligamayorista hermosillense Isaac Paredes.

