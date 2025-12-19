MLB: Brandon Lowe llega a los Pittsburgh Pirates en un intercambio entre tres equipos

Pittsburgh, Estados Unidos.- Los Pittsburgh Pirates, carentes de poder ofensivo, finalmente hicieron un movimiento agresivo en la pretemporada, al adquirir al segunda base y dos veces All-Star Brandon Lowe procedente de los Tampa Bay Rays, como parte de un intercambio entre tres equipos que también incluye a los Houston Astros.

Con este acuerdo, los Rays enviarán a Lowe, al zurdo Mason Montgomery y al jardinero Jake Mangum a Pittsburgh, quienes a su vez están traspasando al derecho Mike Burrows a Houston. Los Astros están enviando al jardinero Jacob Melton y al diestro Anderson Brito a Tampa Bay.

OFFICIAL: We have acquired 2B Brandon Lowe, LHP Mason Montgomery, and OF Jake Mangum from the Rays and have traded RHP Mike Burrows to the Astros as part of a three-team deal. pic.twitter.com/t9FQlFQL87 — Pittsburgh Pirates (@Pirates) December 19, 2025

Lowe, un veterano de 31 años, All-Star en 2019 y 2025, ofrece a los Pirates un bate veterano para una alineación que necesita urgentemente algo de impulso para apoyar a un prometedor cuerpo de lanzadores joven liderado por el ganador del premio Cy Young de la Liga Nacional, Paul Skenes.

Esta campaña, Lowe bateó .256 con 31 jonrones y 83 carreras impulsadas para Tampa Bay y ahora se dirige al PNC Park, donde el Clemente Wall, de 21 pies de altura, en el jardín derecho podría ser un objetivo tentador para el poder del bateador zurdo. Este viene a ser un movimiento inusualmente agresivo para los Pirates, que en los últimos años han sido reacios a pagar mucho salario. Lowe está previsto que gane 11.5 millones de dólares en 2026, y puede convertirse en agente libre tras la Serie Mundial.

Sin embargo, Lowe es el tipo de movimiento espectacular que demuestra realmente que el equipo está comprometido, al menos en 2026 a mejorar una ofensiva que estuvo en el fondo o cerca de la parte baja de las grandes ligas en casi todas las categorías principales, incluyendo carreras y jonrones.

El zurdo Montgomery tendrá la oportunidad de ganarse un puesto en un bullpen de Pittsburgh que incluye al cerrador Dennis Santana y al veterano zurdo Gregory Soto. Montgomery tuvo un récord de 1-3 con una efectividad de 5.67 en 57 partidos la temporada pasada con los Rays. El joven Mangum, de 29 años, bateó .296 y robó 27 bases en 118 partidos para Tampa Bay durante su temporada de novato el año pasado.

Fuente: Tribuna del Yaqui