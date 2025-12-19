No tienen cabida en Coapa; América busca darle salida a dos jugadores extranjeros para el Clausura 2026

Ciudad de México.- Luego de haber perdido un par de finales en el último año, las Águilas del América estarían buscando reestructurar su plantilla con el fin de poder pelear por un nuevo título en la Liga MX. Es por eso que el conjunto 'Azulcrema' estaría buscando darle salida a dos de sus jugadores extranjeros al no entrar en los planes de André Jardine para el Clausura 2026.

De acuerdo con lo reportado por Julio Ibáñez, colaborador de TUDN, el equipo de Coapa estaría dispuesto a ceder a Víctor Dávila, delantero chileno que llegó al América para el inicio del Apertura 2024, aunque nunca se pudo consolidar en su mejor nivel. En total, el atacante sudamericano suma 49 partidos con el América, en los cuales solo ha podido marcar en 10 ocasiones y permanece sin asistencias en más de 2 mil 100 minutos.

El peor torneo que registró Dávila en su estadía por Coapa fue el recién finalizado Apertura 2025, donde pudo marcar tan solo un tanto, lo que causó el desapruebo de la directiva Águila. El otro elemento que también estaría siendo apartado del equipo es Igor Lichnovsky, el cual no ha podido recuperarse al cien por ciento de una fuerte lesión.

El defensa chileno pertenecía al cuadro titular y formó parte del tricampeonato, siendo un elemento que era utilizado de manera constante por Jardine, hasta que disputando un partido de la Leagues Cup 2024, sufrió una rotura de ligamento cruzado anterior. En el último semestre, Lichnovsky solo pudo participar en ocho compromisos, incluyendo uno de Liguilla, aunque apenas pudo sobrepasar los 550 minutos en cancha.

De acuerdo con los informes, Igor ya fue ofrecido al Pachuca, el cual podría convertirse en su próximo equipo de la Liga MX; por contraparte, en el caso de Dávila, se desconoce a dónde podría arribar luego de su paso por las Águilas.

Estos no serían los únicos cambios en la legión de Coapa, luego de que se revelara que Álvaro Fidalgo estaba siendo pretendido por dos clubes de renombre en el futbol europeo. Así mismo, el América habría renovado el acuerdo con Jonathan Dos Santos, reforzando el mediocampo ante la inminente salida del elemento naturalizado.

Fuente: Tribuna del Yaqui