Noche histórica de Nikola Jokic: Rompe marca de asistencias de Kareem Abdul-Jabbar

Denver, Estados Unidos.- Noche histórica fue la que se vivió el jueves pasado en el Ball Arena de Denver, cuando el serbio Nikola Jokic anotó 23 puntos, repartió 13 asistencias y capturó 11 rebotes para convertirse en el líder histórico de asistencias entre los pivotes de la NBA, en una victoria de los Denver Nuggets por 126-111 sobre los Orlando Magic.

Jokic, que tiene 13 triples-dobles esta temporada, llegó el jueves con seis asistencias por detrás del mítico Kareem Abdul-Jabbar, que tuvo 5,660. Jokic le adelantó con 6:26 restantes en la primera mitad cuando asistió a Jalen Pickett para un triple. Ahora tiene 5,667 en su carrera. Abdul-Jabbar acumuló su total de asistencias en 1,560 partidos que jugó durante su carrera. Un récord para los hombres altos que duró varias décadas, hasta que el serbio lo rompiera, necesitando solamente 771 desafíos para conseguirlo.

There has NEVER been a better big man passer than Nikola Jokic uD83DuDC4F



(via @nuggets) pic.twitter.com/pCLcm9lf2g — NBA on Prime (@NBAonPrime) December 19, 2025

El tres veces MVP ha estado genial para los Nuggets esta temporada. En 26 partidos que ha disputado, Jokic promedia un triple-doble, anotando 29.6 puntos por partido, capturando 12.3 rebotes y repartiendo 10.3 asistencias, producción que lo coloca en el curso de un cuarto MVP y un sexto final consecutivo entre los dos primeros en la votación.

Esta temporada, Jokic, de 30 años, es el máximo asistente de la NBA con 10.9 por encuentro. Va camino de cerrar su tercer curso consecutivo por encima de la decena de media. Este desempeño es una de las principales razones por las que los Nuggets tienen un récord de 20-6 y se ubican en el segundo puesto de la Conferencia Oeste, solo por detrás de los campeones Oklahoma City Thunder, que tienen un récord de 25-2. La victoria de los Nuggets sobre los Magic fue su sexta victoria consecutiva.

Además de Jokic, el base Jamal Murray también fue clave en la victoria del equipo, arrasando en el segundo cuarto. Murray anotó 20 de sus 32 puntos en un segundo cuarto que cambió el partido para Denver, anotando cinco de seis triples en el segundo cuarto después de que los Nuggets se fueran perdiendo por 14.

El serbio es uno de los jugadores más completos

Fuente: Tribuna del Yaqui