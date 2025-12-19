Para que la cuña apriete; Carrera domina a Yaquis y Jaguares pegan primero

Ciudad Obregón, Sonora.- El cajemense Faustino Carrera maniató a la ofensiva de los Yaquis durante más de seis capítulos, la ofensiva lo apoyó a la hora cero y los Jaguares de Nayarit se apuntaron el primero de la serie, al imponerse por 4-1 a Obregón.

Carrera (4-4) abrió y se apuntó la decisión, después de 6.2 entradas de cinco imparables y una carrera, con cinco ponches y una base por bolas. Sadrac Franco se apuntó el salvamento (6) en un relevo de una entrada y un tercio.

Llegando y produciendo



Elevado de Justin Wylie remolca la segunda carrera para los Jaguares de Nayarit

Los visitantes pegaron primero en la apertura del segundo capítulo, donde fabricaron par de carreras. Ricardo Valenzuela dio la voz de ataque con sencillo al prado izquierdo, Aarón Zavala siguió con imparable al derecho y Niko Vásquez se sacrificó para avanzarlos, pero al bajar el pitcher y recoger la bola, tiró a tercera, sólo que Víctor Márquez también había bajado a recoger el toque y el tiro del cubano se fue al jardín izquierdo, permitiendo que Valenzuela anotara. Justin Wylie con elevado de sacrificio al jardín derecho, colocó el 2-0 en la pizarra del Estadio Yaquis.

Obregón descontó una rayita en el fondo del mismo episodio; Víctor Mendoza y Juan Carlos 'Haper' Gamboa ligaron sencillos al derecho y luego avanzaron una colchoneta con wild pitch de Faustino Carrera; timbrando el primero con rodado de Santiago Chávez a la segunda base.

Se acerca la Tribu



Produce Santiago Chávez la primera rayita para los de casa

Pero los Jaguares volvieron a la carga en la cuarta entrada, donde sumaron otro par de anotaciones, aprovechando le descontrol del abridor cubano de la Tribu, quien regaló tres pasaportes consecutivos. Luego, Ciro Norzagaray remolcó una con sencillo al jardín izquierdo y en rodado de José Heberto Félix a la antesala, entró la otra carrera

Despaigne fue el derrotado

El cubano Odrisamer Despaigne (6-3) cargó con el descalabro después de admitir cinco hits y cuatro carreras, con cinco bases por bolas y un ponche, en siete entradas completas. Dejó su lugar a su compatriota Luis Romero, quien debutó con un capítulo de dos ponches.

