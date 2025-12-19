Presidente del Barcelona abre las puertas para el regreso de Lionel Messi: "Ojalá nos reencontremos"

Ciudad de México.- La polémica salida de Lionel Messi del Barcelona fue uno de los golpes más fuertes que sufrió la afición blaugrana y, desde el 2021, han estado esperando el momento para que el astro argentino regrese a la que fuera su casa durante los mejores años de su carrera. Joan Laporta, presidente del equipo catalán, volvió a externar sus intenciones de concretar el regreso del '10' en los próximos años.

El adiós de Messi en el Barcelona se tuvo por 'la puerta de atrás', ya que todo se anunció en una conferencia de prensa, sin permitir que tuviera una despedida con presencia de los aficionados. Los rumores sobre el supuesto regreso de Lionel al Barça crecieron con la visita del jugador al Camp Nou varias semanas, en las que el propio Messi declaró que le gustaría regresar a Barcelona cuando deje el deporte.

La salida de Messi se dio para subsanar la maltratada economía que tenía el equipo en esos años, aunque, según lo comentado por Laporta, este hecho ocasionó una ruptura en la amistad que mantenía con el argentino. Así mismo, aseguró que no tiene un contacto constante con el entorno de Lionel, pese a que ya ha intentado su regreso en varias ocasiones.

El tema me tiene triste. Firmé con él su primer contrato con 16 añitos, renovamos y con la familia estábamos bien y con él, fantástico. Ahora depende de la otra parte; yo estoy dispuesto a arreglar lo que sea".

Desde que el equipo regresó al Camp Nou, los aficionados corean el nombre de Messi cuando se da el minuto 10 de cada partido, a lo que el presidente del club insistió en que pronto le rendirán un tributo al máximo referente del Barcelona. "En 125 años de historia del club, el momento Messi es de los más gloriosos, por no decir el más glorioso; el reconocimiento lo debe tener. Ojalá nos reencontremos".

??Joan Laporta: "I signed Messi’s first contract when he was 16. What we lived with him is one of the most glorious moments in Barça’s history, if not the most. He deserves a tribute, a statue, full recognition."



Al momento, Lionel Messi mantiene contacto vigente con el Inter de Miami, equipo al que llegó desde hace un par de temporadas; el argentino está viviendo sus mejores años desde su arribo a la MLS, donde consiguió el título, además de ganar la bota de oro. El considerado mejor jugador del mundo permanecerá con 'Las Garzas' en el 2026 y luego evaluará extender el contrato o buscar a un nuevo equipo.

