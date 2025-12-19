Rayados de Monterrey suma a su primer refuerzo; mexicano con paso en Europa llega a 'La Pandilla'

Ciudad de México.- Rayados de Monterrey comenzaron con las firmas de nuevos elementos de cara al Clausura 2026 y lo hicieron de gran forma, pues trajeron a un jugador mexicano que, a su corta edad, cuenta con experiencia en el futbol de Europa. El equipo regiomontano contará con los servicios de Daniel Alonso Aceves, canterano del Pachuca que militó por varios meses con el Real Oviedo de España.

Alonso Aceves tuvo sus primeros pasos con los 'Tuzos', con quienes tuvo su debut en el Clausura 2022 y, luego de seis meses en la Liga MX, fue cedido al Real Oviedo, ambos equipos pertenecientes al Grupo Pachuca. En el balompié mexicano, Daniel tiene 70 compromisos a pesar de solo contar con 24 años; el defensa central pudo marcar dos goles y tres asistencias, con más de cinco mil 800 minutos.

#Deportes | ¡Ya hay oferta formal! Rayados de Monterrey apuesta por este argentino para reforzar su ataque ?uD83DuDE4Chttps://t.co/uPHxvrssi6 — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 16, 2025

Su llegada a España se dio cuando el Real Oviedo disputaba la LaLiga Hypermotion (Segunda División Española) y, aunque solo estuvo un semestre en tierras ibéricas, colectó bastante actividad. Aceves tuvo participación en 11 compromisos, llegando a los 800 minutos en cancha, y también pudo debutar en la Copa del Rey, partido que ganaron ante el Gimnástica de Torrelavega.

El anuncio sobre su arribo a Rayados se realizó en las redes sociales del mismo equipo, en el que destacaron su versatilidad en el campo, pues se puede desempeñar como lateral izquierdo y defensa central. De acuerdo con información revelada por el periodista Luis Merlo, el acuerdo que realizó el Monterrey asciende a una cifra cercana a los 4.5 millones por cuatro años.

Talento joven con presente sólido.uD83DuDC4AuD83CuDFFC Alonso Aceves llega a La Pandilla para aportar velocidad, fuerza y determinación desde la defensa, con una clara vocación ofensiva y personalidad para competir.uD83DuDD25



Hoy inicia una nueva etapa defendiendo el Azul y Blanco, listo para dejarlo… pic.twitter.com/gS1kqvKIyW — Rayados (@Rayados) December 19, 2025

El Oviedo no ha sido la única experiencia que tiene Daniel Alonso en el extranjero, pues también tuvo bastante actividad en la Major League Soccer. El nacido en Huixquilucan, Estado de México, defendió los colores del Chicago Fire, con los que estuvo en 22 partidos, además de participar en la Leagues Cup.

Este movimiento responde a una respuesta directa luego de haber perdido a Sergio Ramos cuando finalizó la participación de Rayados en el Apertura 2025. El defensa español se convirtió en un emblema para el equipo regiomontano y desde su llegada, tomó el rol de capitán en las diferentes competencias en las que tuvo participación con el Monterrey.

#Deportes | Sergio Ramos cierra su ciclo con Rayados de Monterrey; se despide de México con emotiva publicación ?uD83CuDDF2uD83CuDDFDuD83DuDC4Bhttps://t.co/S1OwQl0ue4 — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 15, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui