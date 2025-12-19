Real Madrid vs Sevilla; horarios y dónde ver EN VIVO la jornada 17 de LaLiga en México

Ciudad de México.- Luego de haber ligado varios resultados adversos, el Real Madrid regresó al camino de la victoria en la jornada anterior de LaLiga, aunque deberá seguir mejorando para recortar la diferencia de puntos que hay conforme al líder. Los 'merengues' se enfrentarán al Sevilla, obligados a quedarse con la victoria para remontar el déficit que tienen contra el Barcelona, el cual marcha en la primera posición.

El Real Madrid se ubica en el segundo puesto de la tabla, luego de conseguir 12 triunfos, por tres empates y un par de derrotas en los 17 compromisos que han disputado. El Barcelona es el que se encuentra en la parte más alta de la clasificación al tener 14 victorias, solo un empate y un par de derrotas, acumulando 43 puntos, cuatro con respecto al equipo 'merengue'; cabe señalar que ambas escuadras adelantaron una de sus jornadas, por lo que tienen un juego más que sus rivales.

#Deportes | Doblete de Raphina y el Barcelona vence al Osasuna, ampliando su ventaja en el liderato de LaLiga ?https://t.co/EpOtPVocM5 — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 13, 2025

El Real Madrid había presentado una mala racha en las últimas jornadas, lo que los llevó a ceder la primera posición al Barça, aunque en su compromiso anterior dentro del certamen doméstico, lograron el triunfo con una gran actuación de Kylian Mbappé. El delantero francés marcó en un par de ocasiones y comandó la ofensiva blanca en la victoria sobre el Alavés, pese a presentar un equipo complementado con varios elementos del club filial.

#Deportes | Real Madrid vence al Alavés con gran actuación de Kylian Mbappé y retoma el ritmo en LaLiga ???https://t.co/N2SqehaT9f — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 14, 2025

Por contraparte, el Sevilla llega en la novena posición, con seis victorias, un par de empates y ocho derrotas, aunque su rendimiento ha mejorado conforme avanza la temporada 2025-2026 de LaLiga. Su último compromiso fue contra el Real Oviedo, a quienes terminaron goleando con marcador de cuatro tantos por cero; Akor Adams, Dijibril Sow, Batista Mendy y Chidera Ejuke fueron los responsables de las anotaciones.

Horarios del Real Madrid vs Sevilla

Estadio: Estadio Santiago Bernabéu, Madrid, España

Fecha: Sábado, 20 de diciembre

Horario: 14:00 horas (horario CDMX)

Dónde ver: Sky Sports

El Real Madrid buscará contar con la mayor cantidad de elementos posibles para su próximo duelo contra el Sevilla, luego de que tuviera que disputar los dieciseisavos de final en la Copa del Rey con plantilla reducida. Xabi Alonso tuvo que echar mano de varios juveniles para completar el número requerido en la lista, luego de que hasta 11 de sus jugadores estuvieran indispuestos por lesión y otros tantos por cumplir sanciones.

#Deportes | Doblete de Kylian Mbappé envía al Real Madrid a los octavos de final en la Copa del Rey ???https://t.co/vCfDTU7puF — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 17, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui