Santiago Giménez reaparece luego de la operación de tobillo; ¿Se perderá el Mundial 2026 con México?

Ciudad de México.- Luego de batallar un par de meses con un intenso dolor de tobillo, Santiago Giménez tuvo que visitar el quirófano después de no presentar mejoría ante un tratamiento no invasivo. El delantero del AC Milan confirmó que la operación fue realizada sin contratiempos, aunque la misma ponga en duda su participación con la Selección Mexicana en la Copa del Mundo 2026.

'Santi' había comenzado con molestias luego de recibir una patada en un juego de la Serie A entre los 'Rossoneri' y el Atalanta; Giménez tuvo que salir de cambio al no poder apoyar el pie y en días siguientes, presentó una inflamación en dicha articulación. Es por eso que Santiago se perdió las últimas jornadas del 'Calcio', además de no ser incluido en la convocatoria del 'Tricolor' para los amistosos en la fecha FIFA de noviembre.

#Deportes | Al quirófano: AC Milan confirma la operación de Santiago Giménez; podría perderse el Mundial 2026 ?uD83CuDF0Ehttps://t.co/qNUubhWc4j — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 17, 2025

Hace un par de días, se informó que el ariete estaba en Ámsterdam, Holanda, para recibir una evaluación por parte de un especialista y determinar si era candidato para una operación. Massimiliano Allegri, entrenador del AC Milan, confirmó que su delantero visitaría el quirófano, proceso que se realizó con éxito durante las primeras horas del jueves, 18 de diciembre.

Mediante su cuenta de Instagram, el jugador informó que la operación se realizó sin contratiempos, agregando que estará en reposo absoluto por un par de semanas, para luego comenzar con su proceso de recuperación. "Ahora toca recuperarme al 100 por ciento con mucho trabajo y mucha disciplina para volver como se debe. ¡Estaremos más fuertes que nunca, nos vemos pronto!".

El mensaje estuvo acompañado de varias imágenes, en las que se le observó con la pierna derecha inmovilizada, además de unas más en compañía de Christian 'Chaco' Giménez, exjugador y padre del 'Bebote', junto con otros elementos de su familia. Así mismo, varios jugadores expresaron su respaldo por Santiago, como Guillermo Ochoa y Cheveyo Balentien, además de Christian Pulisic, delantero del AC Milan.

¿Cuánto tiempo estará fuera de las canchas?

Aunque ni el jugador ni el equipo italiano dieron un tiempo estimado para su regreso a las canchas, TUDN afirmó que en un lapso de dos meses, Santiago Giménez estaría teniendo actividad en la cancha, garantizando su participación en la Copa del Mundo 2026. Así mismo, podría ser considerado para el partido amistoso que tendrá la Selección Mexicana contra Portugal como reapertura del Estadio Azteca.

#Deportes | Entre caos y fallas; se agotan los boletos para ver a CR7 y Portugal contra la Selección Mexicana ?uD83CuDF9F?https://t.co/KxZWDw29Bs — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 12, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui