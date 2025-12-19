¿Se va del América? Allan Saint-Maximin se ausenta de la pretemporada y regresa a Francia

Ciudad de México.- La figura de Allan Saint-Maximin fue la gran ausencia en los entrenamientos de las Águilas del América del jueves 18 y viernes 19 de diciembre, causando especulaciones sobre una prematura salida del club. De manera extraoficial, se supo que el jugador realizó un viaje de emergencia a Francia, aunque en los próximos días se reincorporará a la pretemporada que se realiza en Coapa.

Saint-Maximin fue uno de los fichajes 'bomba' que realizó el América, siendo la carta fuerte para el club en ataque durante el Apertura 2025, la cual causó grandes expectativas por el gran recorrido que presenta en el futbol europeo. Su recibimiento fue sin precedentes, luego de que miles de aficionados se dieran cita en el aeropuerto y lo acompañaron hasta que ingresó a las instalaciones del club, convirtiéndose en uno de los favoritos de inmediato.

Pese a las proyecciones, el francés no ha terminado de demostrar su mejor forma en la Liga MX, ya que se perdió varias jornadas del Apertura 2025 por molestias musculares. Saint-Maximin cerró el torneo con 13 partidos entre fase regular y Liguilla, aunque solo seis de ellos fueron como titular; el ariete solo pudo marcar en tres ocasiones, además de registrar un par de asistencias en los 668 minutos que disputó en cancha.

'Maxi' tuvo que dejar la CDMX a las primeras horas del 18 de diciembre, lo que causó especulaciones entre los seguidores del conjunto 'Azulcrema'. De acuerdo con la información publicada por ESPN, Allan recibió un permiso especial por parte de la directiva y cuerpo técnico de Coapa para ausentarse por dos días debido a un problema familiar.

Así mismo, se indicó que el francés reportará para la sesión vespertina del 20 de diciembre y se reincorporará de inmediato en los entrenamientos que son dirigidos por André Jardine. El América pudiera estar resintiendo cambios importantes en su plantilla, pues se especula sobre la salida de Álvaro Fidalgo para partir al futbol de Europa; así mismo, se estaría buscando la salida de Igor Lichnovsky y Víctor Dávila.

El América trabaja a marchas forzadas para tener un par de encuentros amistosos antes de que finalice el 2025 con rivales aún por anunciar. Las Águilas debutarán en el Clausura 2026 contra los Xolos de Tijuana el 9 de enero en tierras fronterizas.

