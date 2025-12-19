Serie del Caribe se jugará en México y Shohei Ohtani rompe nuevo récord: Esto y más en Tribuna Top 3 Deportes

Ciudad Obregón, Sonora.- Si te perdiste de las últimas noticias del mundo del deporte quédate a ver y leer el Tribuna Top 3 Deportes. En este resumen informativo te traemos la información sobre los últimos acontecimientos de tus deportes y deportistas favoritos. En la edición de este viernes 19 de diciembre, conoce que la próxima Serie del Caribe se jugará en la ciudad de Guadalajara.

Así comienza el Tribuna Top 3 Deportes

'Checo' se queda con el 11

Sergio 'Checo' Pérez ya tiene todo listo para su nueva etapa en la Fórmula 1. El piloto mexicano ha confirmado que seguirá utilizando el número 11 en su monoplaza tras su llegada a la escudería Cadillac. Con esto, busca mantener su identidad intacta mientras enfrenta este nuevo reto en su carrera.

Millonaria cartita de Ohtani



El fenómeno del beisbol, Shohei Ohtani, sigue rompiendo marcas incluso fuera del campo. Recientemente, una tarjeta de colección con su firma se vendió por la impresionante cantidad de 3 millones de dólares. Esta cifra establece un nuevo récord y demuestra el enorme valor comercial del jugador japonés.

Guadalajara recibirá la Serie del Caribe

La próxima Serie del Caribe se jugará en México. Guadalajara fue elegida como la sede oficial para el torneo del próximo año, después de que varios equipos mostraran su negativa de viajar a Venezuela. Así, la ciudad tapatía se prepara para recibir lo mejor del beisbol invernal en sus estadios.

Fuente: Tribuna del Yaqui