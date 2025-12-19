Ya es oficial: Los Yaquis le dan la bienvenida a un campeón de la Triple Corona en la LAMP

Ciudad Obregón, Sonora.-Tal y como lo dio a conocer TRIBUNA el pasado jueves, este 19 de diciembre se hace oficial, pues los Yaquis de Ciudad Obregón anunciaron en sus redes sociales que el cubano Elian Leyva es el nuevo refuerzo estelar para el cierre de la segunda vuelta de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP).

El caribeño llegará para reforzar el staff de abridores, el mismo que fue debilitado hace unos días tras la baja de los extranjeros Vladimir Gutiérrez y Brandon Brennan, que salieron del club por motivos de lesión y cansancio, según declaró también para esta casa editorial el presidente del club, René Arturo Rodríguez.

uD83EuDEE1uD83DuDC51El lanzador cubano uD83CuDDE8uD83CuDDFAElian Leyva llega a la Tribu Obregonense como refuerzo clave en la recta final de la campaña, aportando calidad, liderazgo y seguridad en el Staff de pitchersuD83DuDD25 #PuroYaquis uD83CuDFF9 pic.twitter.com/CCwr6Ra2Jy — Yaquis de Obregón uD83CuDFF9 (@yaquis_oficial) December 20, 2025

La presencia de Leyva garantiza calidad en el montículo, debido a que se trata de un viejo conocido de la Liga Arco; defendió los colores de Charros de Jalisco y Naranjeros de Hermosillo, pero fue con los tapatíos donde tuvo sus mejores momentos, al ser ganador de la Triple Corona en la campaña 2018-2019, año en el que precisamente derrotaron a los Yaquis en la gran final.

Por otra parte, Leyva es el único pitcher que ha ganado dos veces el Premio a Pitcher del Año en la LAMP en la última década; el primero fue con la escuadra de Guadalajara en la misma épica que consiguió la Triple Corona, mientras que el último fue con los Naranjeros en la 2021-2022.

El lanzador cubano Elian Leyva llega a la Tribu Obregonense como refuerzo clave en la recta final de la campaña, aportando calidad, liderazgo y seguridad en el staff de pitchers", escribió el club Yaquis en sus redes sociales.

Elían Leyva debutó anoche en la LIDOM tirando una entrada en blanco donde abanicó un bateador durante la derrota de los Leones del Escogido ante las Águilas Cibaeñas por la cuenta de 5-0.#pelotacubana #LIDOM pic.twitter.com/nHe7OnyO2E — Yusseff305 uD83CuDDE8uD83CuDDFAuD83CuDDFAuD83CuDDF2 (@yusseff305) December 12, 2025

Al igual que Leyva, en las últimas horas también la Tribu de Cajeme anunció la llegada de Luis Romero, quien también ocupará un puesto en la rotación abridora; con esto ya son tres pitchers de la 'isla' los que tendrá Gabe Álvarez en la rotación, previo al arranque de los playoffs. Se espera que ya sea Romero o Leyva tengan actividad en la serie que sostendrán este fin de semana los Yaquis de Obregón en casa frente a los Jaguares de Nayarit.

Fuente: Tribuna del Yaqui