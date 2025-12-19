Yaquis de Obregón vs Jaguares de Nayarit; dónde ver EN VIVO el primero de la serie de la LAMP

Ciudad Obregón, Sonora.- Yaquis de Obregón tendrá una serie fundamental para sus aspiraciones de mantenerse en las primeras posiciones del standing de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP), recibiendo a Jaguares de Nayarit. Esta será la primera ocasión en la que el equipo nayarita visite el Estadio Yaquis, por lo que será una serie histórica en el circuito invernal mexicano.

La primera ocasión en la que estas dos escuadras se enfrentaron fue en la novena serie de la campaña, la misma que se realizó en el Estadio Coloso del Pacífico; los tres cruces finalizaron a favor de Jaguares, por lo que mantienen un dominio en la clasificación general. El haber caído en los tres juegos para 'La Tribu' representó el perder la racha de seis series conquistadas de manera consecutiva.

#Deportes | Yaquis tendrá serie histórica en Obregón; 'La Tribu' recibirá por primera ocasión a Jaguares de Nayarit uD83EuDD29?https://t.co/M8VP0V1RjQ — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 19, 2025

Al momento, Yaquis se encuentra en la quinta posición de la tabla, luego de haber conseguido 11 victorias por 10 derrotas y recuperarse de un inicio complicado que tuvieron en la segunda vuelta de la campaña. El equipo sonorense se encuentra empatado en récord con Águilas de Mexicali, a quienes venció en la serie anterior, por lo que el dominio deja mejor posicionado a 'La Tribu'.

Por su parte, Jaguares de Nayarit está en el tercer puesto de la clasificación, tras registrar 12 triunfos y nueve derrotas, lo que los deja empatados con Charros de Jalisco, pero el dominio relega al conjunto tapatío a la cuarta posición. La novena nayarita había comenzado la semana en el segundo puesto, pero el haber perdido su serie contra Naranjeros de Hermosillo le hizo caer un peldaño de la tabla.

Horarios del Yaquis de Obregón vs. Jaguares de Nayarit

Estadio: Estadio Yaquis, Ciudad Obregón, Sonora

Fecha: Viernes, 19 de diciembre

Horario: 20:10 horas (horario CDMX)

Dónde ver: YouTube: Liga Arco Mexicana del Pacífico/ FOX

Para el primero de la serie en el Estadio Yaquis, Gabe Álvarez enviará a la loma a Odrisamer Despaigne como abridor por 'La Tribu'; el asere tiene marca de 6-2 con 2.88 de efectividad, ganando sus últimos tres compromisos con solo tres carreras permitidas en más de 18 entradas. Un viejo conocido en Ciudad Obregón iniciará el compromiso por los visitantes; Faustino Carrera es el lanzador programado por el equipo nayarita.

