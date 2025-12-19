Yaquis tendrá serie histórica en Obregón; 'La Tribu' recibirá por primera ocasión a Jaguares de Nayarit

Ciudad Obregón, Sonora.- Yaquis de Obregón tendrá una serie histórica en casa, ya que recibirá por primera ocasión a Jaguares de Nayarit en la temporada 2025-2026 de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP). Esta serie representa la penúltima que se disputará en el año dentro del Estadio Yaquis, siendo determinante para asegurar el abrir en casa la postemporada del circuito invernal mexicano.

A lo largo de la temporada, ambas novenas se han disputado las mejores posiciones en el standing, por lo que representa la serie más atractiva en el fin de semana; al momento, el equipo nayarita se encuentra en la tercera posición y Obregón en la quinta, aunque con solo un juego de diferencia. En la tabla general y la clasificación de puntos, los puestos se invierten, ya que Yaquis es segundo y Jaguares se encuentra un peldaño por detrás.

Estos dos equipos solo se han enfrentado en una ocasión anterior, siendo una de las series finales de la primera vuelta; el cruce se dio en el Estadio Coloso del Pacífico, el cual presenció una barrida a favor de los locales. Jaguares lograron imponerse en los tres compromisos y cortar así una racha de seis series ganadas de manera consecutiva por Yaquis.

Los dirigidos por Gabe Álvarez llegan con una buena racha, luego de un comienzo sinuoso en la segunda vuelta; Yaquis ha ganado sus últimas dos series, que fueron contra Algodoneros de Guasave y Águilas de Mexicali, llegando a tener cuatro triunfos de manera consecutiva. Por contraparte, Jaguares arriban a tierras cajemenses luego de haber perdido dos de los tres partidos que sostuvieron contra Naranjeros de Hermosillo.

'La Tribu' ha realizado varios ajustes en los últimos días, luego de que el infielder Matt McDermonth y los lanzadores Brandon Brennan y Vladimir Gutiérrez finalizaran su participación con Yaquis en la actual campaña. Primero, Yaquis tuvo la incorporación de Javier Rodríguez, que se incorporó al bullpen; el segundo refuerzo anunciado fue el de Luis Miguel Romero, lanzador cubano que tomará el rol del quinto abridor en la rotación y podría ver su debut en el segundo de la serie contra los mismos Jaguares.

#Deportes | Yaquis de Obregón tiene un nuevo lanzador cubano; 'La Tribu' refuerza a su rotación abridora ?uD83EuDD29https://t.co/S6x5AKhKwa — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 19, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui