Arrancará el primer capítulo de las semifinales del Apertura 2025: Tigres y Toluca son los favoritos

Ciudad de México.- Después de una vibrante ronda de cuartos de final, este miércoles rodará el balón del Apertura 2025 de la Liga MX, con el arranque de las semifinales. Cruz Azul, Tigres, Toluca y Monterrey son los cuatro equipos que saltarán a la escena y buscarán obtener su pase a la gran final.

Cementeros contra felinos

Choque de dos candidatos al título es el que se presentará este miércoles 3 de diciembre en Ciudad Universitaria; Cruz Azul recibirá a Tigres en el Estadio Olímpico Universitario en un duelo donde los 'felinos' saltan ligeramente como favoritos al terminar mejor posicionados en la tabla.

Cabe destacar que es la segunda ocasión en este 2025 que los dos clubes se enfrenten por el boleto a una final, luego de hacerlo en la Copa de Campeones Concacaf 2025, donde fueron los capitalinos los que ganaron la serie y terminaron por levantar el campeonato.

Los de Larcamón vienen de eliminar a Chivas tras ganarles 3-2 en la vuelta, en un partido en el que Javier 'Chicharito' Hernández falló un penal decisivo en la recta final del encuentro. Con esto, es la primera vez que la Máquina llega a semifinales por cuarto torneo consecutivo.

Por su parte, Tigres viene de una hazaña, ya que remontó un 3-0 en contra y goleó 5-0 a los Xolos de Tijuana de Gilberto Mora en la vuelta en el Universitario, en una noche donde demostraron la contundencia que tienen al momento de ofender.

Rayados vs toluca

Mientras que en el otro duelo de las semifinales, los actuales campeones, los Diablos Rojos del Toluca, visitarán el Gigante de Acero para medirse ante los Rayados del Monterrey. En este cruce, son los de Mohamed los que tienen altas posibilidades de avanzar, ya que terminaron en primer lugar de la tabla y no tuvieron problemas de avanzar a la siguiente ronda.

¡GOL DE CABEZA DE GERMÁN BERTERAME CON ASISTENCIA DE RICARDO CHÁVEZ (ambos de Monterrey) QUE LE DA VIDA A SU EQUIPO Y QUE PODRÍA DEJAR FUERA A CLUB AMÉRICA! Narración de @pacogonzaleztv para Univision/TUDN USA pic.twitter.com/VJALEL9DIk — lilboimx (@lilboimx) November 30, 2025

En el caso de Monterrey, llega tras una intensa llave, donde milagrosamente dejaron en el camino al Club América, con un gol de Germán Berterame en el último suspiro del partido. Por otra parte, Toluca no tuvo problemas para superar a Juárez en la primera ronda de la Fiesta Grande, donde rescató una victoria de 2-1 en el Olímpico Benito Juárez, para empatar 0-0 en la vuelta en el Nemesio Diez. Con 'La Pandilla' en búsqueda de una mejor versión, y los actuales monarcas con la esperanza de proclamarse bicampeón, la llave promete un espectáculo garantizado.

Fuente: Tribuna del Yaqui