Barcelona se impone ante el Atlético de Madrid y amplía su ventaja en el liderato de LaLiga

Ciudad de México.- El Camp Nou presenció un gran duelo entre el Barcelona y el Atlético de Madrid, donde los locales pudieron imponerse con marcador de tres anotaciones por una en la jornada 14 de LaLiga. El conjunto culé consiguió quedarse con los tres puntos, ampliando la diferencia que los mantiene como líderes absolutos en el certamen español.

El Barcelona comenzó a buscar la anotación desde los primeros instantes del cotejo y antes del minuto 8 estuvieron a nada de conseguirlo, aunque Raphina envió el balón apenas por arriba del arco rival. De nueva cuenta, como ha pasado desde su regreso a La Masia, los aficionados en el Camp Nou han coreado el nombre de Lionel Messi cuando el partido llega a los 10 minutos de juego, causando un momento emotivo.

Pese a los esfuerzos de los locales, fue el Atlético de Madrid el que se hizo presente en el marcador, luego de una polémica jugada que tuvo que ser revisada desde el VAR. Álex Baena fue el encargado de enviar el balón a las redes tras un centro de Nahuel Molina, aunque la jugada fue invalidada por un supuesto fuera de lugar; luego de la inspección con la tecnología, se revirtió la decisión en campo y se dio gol válido ante el reclamo de todos los culés.

Barcelona fly four points above Real Madrid uD83DuDE33



Madrid go to San Mames for a tough match against Athletic Bilbao on Wednesday uD83DuDC40 pic.twitter.com/WVB4V0Y2le — ESPN FC (@ESPNFC) December 2, 2025

La ventaja para la visita no prevaleció mucho, pues apenas un par de minutos después del tanto de Baena, el Barcelona empató el marcador con el primer gol de Raphina desde su regreso tras los problemas musculares. El atacante recibió un pase de Pedri y, tras un gambeteo dentro del área, definió para el uno a uno, metiendo al partido a sus compañeros.

El gol por los blaugranas desapareció al Atlético del campo, pues el Barcelona tomó el control del compromiso, sometiendo en la parte final del campo a los dirigidos por Diego Simeone, creando un par de oportunidades de gol que no se pudieron concretar. Robert Lewandowski tuvo la oportunidad de darle la ventaja al Barcelona, aunque terminó errando un penal.

El cotejo comenzó la parte complementaria con la misma dinámica de juego, aunque ahora el Atlético se hizo sentir un poco más, pero sin suerte. El Barcelona retomó el control por ciertos pasajes y Lewandowski no volvió a perdonar, poniendo el dos por uno tras un mano a mano. Cuando la visita parecía acercarse al empate, los culés firmaron el resultado definitivo con la anotación de Ferran Torres en el tiempo agregado.

Fuente: Tribuna del Yaqui