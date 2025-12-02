CR7 jugará en el Estadio Azteca; Selección Mexicana confirma amistosos contra Portugal y Bélgica

Ciudad de México.- Uno de los mayores atractivos en los meses previos para el arranque de la Copa del Mundo 2026 fue confirmado durante la mañana del 2 de diciembre, ya que la Selección Mexicana ratificó un par de amistosos como reapertura del renovado Estadio Azteca. Los rivales elegidos fueron la Selección de Portugal con Cristiano Ronaldo y compañía, además de la Selección de Bélgica.

Desde hace un par de meses, se había adelantado la noticia sobre la presencia del combinado lusitano para la reapertura del Estadio Azteca (ahora Estadio Banorte), pero la idea se puso en pausa hasta que Portugal confirmara su boleto a la Copa del Mundo 2026. Pese a la ausencia de CR7, el cual estaba cumpliendo una sanción, los portugueses golearon a Armenia para conseguir el pase directo y librar el repechaje para la justa mundialista.

#Deportes | Sin Cristiano Ronaldo: Portugal aplasta a Armenia y consigue boleto directo a la Copa del Mundo 2026 ?uD83CuDFC6https://t.co/w1hr1Ku2Ft — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 16, 2025

Fue mediante un boletín de prensa que se reafirmó el par de encuentros de exhibición; uno de ellos será en tierras mexicanas y el restante se disputará en Estados Unidos. "La Dirección Deportiva de la Selección Nacional de México confirma a Portugal y Bélgica como los rivales para la Fecha FIFA de marzo de 2026", se lee en el comunicado publicado.

Así mismo, se remarcó que se seguirá con la misma tónica de enfrentar a rivales poderosos para continuar con la preparación de México para la justa mundialista, así como se vino manejando en el último semestre. Portugal es uno de los candidatos a llevarse el título y actualmente se encuentra en el puesto seis en el ranking de la FIFA, cayendo un par de posiciones en las últimas semanas; por su parte, Bélgica se ha mantenido en el octavo peldaño.

El partido contra Portugal para la reapertura del 'Coloso de Santa Úrsula', está programado para realizarse el sábado 28 de marzo del 2026 a las 19:00 horas. Este será el sexto duelo entre ambas selecciones, aunque el 'Tricolor' no ha podido recolectar victoria contra los lusitanos.

¡De élite!uD83CuDF0E



Nos mediremos a un Campeón de Europa uD83CuDDF2uD83CuDDFDuD83CuDD9AuD83CuDDF5uD83CuDDF9 en juego de preparación de cara al Mundial 2026 uD83CuDFC6.



Incondicionales, tenemos una cita en el @EstadioBanorte. uD83CuDFDF#SomosMéxicouD83DuDC9AuD83EuDD0D??



*Publicidad para México pic.twitter.com/jJbUwAcg0i — Selección Nacional (@miseleccionmx) December 2, 2025

La Selección Mexicana se enfrentará contra Bélgica el martes, 31 de marzo del 2026 a las 19:00 horas (horario CDMX), aunque ahora se trasladarán hasta Chicago, Estados Unidos, para usar el Soldier Field. Contra los belgas se tiene un récord favorable, pues México se ha quedado con tres triunfos, por dos empates y dos descalabros entre amistosos y partidos oficiales.

Rival de alto nivel uD83DuDD1D



¡Incondicionales! Nos mediremos ante Bélgica en Chicago como parte de la preparación para la Copa del MundouD83DuDD25.https://t.co/t7rYvudrFC uD83DuDCF0??#SomosMéxicouD83DuDC9AuD83EuDD0D?? pic.twitter.com/BVvuCHZ3S9 — Selección Nacional (@miseleccionmx) December 2, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui