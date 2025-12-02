Guido Pizarro enciende a la afición de los Tigres UANL por las semifinales: "Me genera mucho orgullo"

Monterrey, Nuevo León.- Los Tigres UANL son uno de los equipos invitados para las semifinales del Apertura 2025, siendo uno de los clubes más constantes a lo largo del certamen mexicano. Ante eso, el estratega felino, Guido Pizarro, dijo sentirse ilusionado por las posibilidades de alcanzar una final más con la institución regiomontana, aunque ahora desde el banquillo, a la cual llegarían como el favorito para alcanzar el título.

Luego del partido de ida, todo parecía indicar que Tigres quedaría eliminado en los cuartos de final, a manos de los Xolos de Tijuana, quienes se llevaron la victoria con marcador de tres goles por cero en tierras fronterizas. Es por eso que los de la UANL debían aspirar a una victoria por la misma diferencia para seguir avanzando, la cual concretaron de manera holgada (5-0) y sellaron su acceso a las semifinales.

#Deportes | Xolos no logra aguantar la ventaja; Tigres golea a Tijuana y clasifica a semifinales del Apertura 2025 ???https://t.co/2E31ROYWDR — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 30, 2025

Ante esto, el estratega de Tigres aseguró que ver la unidad con la que se desempeñan sus jugadores y los grandes resultados que han obtenido en el semestre lo ponen orgulloso y le permiten ilusionarse con alcanzar su primer título como técnico. "Sinceramente, me ilusiona mucho ver a mis jugadores como los vi el otro día, a nuestra gente como la vi el otro día. Eso me genera mucho orgullo y, en lo personal, desde que agarré, mi intención era elevar el rendimiento de todos los jugadores".

Pese a eso, aseguró que dentro de la institución no se confían y mantienen el enfoque sobre el Cruz Azul, que será su rival en las semifinales del Apertura 2025. De igual manera, Pizarro comentó que seguirá trabajando para que el grupo permanezca con la misma armonía, pues considera que es una de las piezas clave para poder alcanzar el campeonato.

#TigresUANL | Guido Pizarro ilusionado con convertirse en el primer jugador que hizo la transición inmediata a entrenador de Tigres en llegar a una final de Liga Mx.



Batocletti (QEPD) no lo consiguió y Siboldi no lo hizo de manera inmediata.@TUDNUSA @TUDNMEX @TudnRadio pic.twitter.com/h4QnlijPsH — Vladimir García (@VladimirGarciaG) December 2, 2025

Por último, recalcó que en su mente no se encuentra la posibilidad de dirigir en una hipotética final que se podría disputar entre los dos equipos regios (Tigres y Rayados), pues ahora es tiempo de pensar en las semifinales y no demeritar el trabajo de sus rivales. "Sinceramente, no puedo pensar en la final sin pensar en lo que vamos a enfrentar mañana. Nada nos puede acelerar a pensar en eso".

Los Tigres UANL comenzarán de visita la antesala de la final, pues el partido de ida será en la cancha del Estadio Olímpico Universitario, casa provisional del Cruz Azul, este miércoles 3 de diciembre a las 19:00 horas (horario CDMX). El compromiso de vuelta será en el Estadio Universitario de la UANL, durante el fin de semana.

#Deportes | Cruz Azul vs Tigres UANL; horarios y dónde ver EN VIVO la ida de las semifinales del Apertura 2025 ?uD83CuDD9Ahttps://t.co/8UPsdlQXlY — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 2, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui