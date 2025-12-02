James Rodríguez seguiría en el futbol azteca; equipo de la Liga MX prepara oferta por el colombiano

Ciudad de México.- Tras su efímero paso y su precipitada salida del León, el delantero James Rodríguez podría permanecer en tierras aztecas, pues un club de la Liga MX está preparando una oferta para concretar la llegada del exjugador de Real Madrid. El informe provino de un periodista colombiano, cercano al jugador, aunque también dio a conocer que un equipo de la MLS ha mostrado interés por hacerse de los servicios del sudamericano.

Rodríguez llegó al León apenas en enero del 2025, aunque su bajo rendimiento y problemas musculares no permitieron que cumpliera las expectativas de los directivos guanajuatenses y tampoco convenció a la afición de 'La Fiera'. James tuvo un total de 34 compromisos con el equipo azteca (entre Liga MX y Leagues Cup), con solo cinco goles y ocho asistencias, lo que causó que el club no le renovara el contrato.

Pumas pugnará por el colombiano

Los Pumas UNAM están comenzando una reestructuración dentro del equipo, que comenzó desde las oficinas, y tal parece que quieren dar el golpe sobre la mesa para contratar a James Rodríguez. Pipe Sierra, periodista colombiano, confirmó que los universitarios ya se pusieron en contacto con los representantes del delantero y están preparando una oferta, la cual presentarán en los próximos días.

Estoy en la capacidad de informarles que Pumas lanzará una oferta por James Rodríguez. Su círculo lo ha estado ofreciendo; hay dos clubes mexicanos, no tengo el segundo".

Así mismo, se aseguró que Efraín Juárez ya tuvo conversaciones directas con el jugador, lo que incrementa las posibilidades de que el fichaje se concrete. Ante la salida de Miguel Mejía Barón y Eduardo Saracho de la institución, el estratega tomó mayor protagonismo dentro del equipo e intentará reformar un equipo interesante para regresar a los primeros planos de la Liga MX.

A pesar de las conversaciones avanzadas con Pumas, el periodista insistió en que Rodríguez está siendo pretendido por un equipo de la MLS, así como por un club de la Primera División de Chipre, aunque el jugador rechazó la oferta que lo convertiría en el elemento mejor pagado de dicho equipo.

