Merab Dvalishvili vs. Petr Yan 2 EN VIVO: Día, hora y en qué canal ver UFC 323 desde México

Las Vegas, Nevada.- El universo de las artes marciales mixtas se prepara para el UFC 323, el último gran evento del año que tiene como pelea estelar el Merab Dvalishvili vs. Petr Yan por el cinturón de peso gallo. Este combate es de alto calibre, pues enfrenta a dos de los peleadores más completos de la categoría de las 135 libras. Esta será la cuarta defensa de Dvalishvili y, en caso de salir victorioso, impondrá una nueva marca en la promotora más importante del mundo.
El georgiano, con un récord profesional de 21-4, viene siendo el campeón más activo del año y contra el ruso será la cuarta defensa en 2025. Su primera batalla fue contra Umar Nurmagomedov y, aunque fue una guerra complicada dentro del octágono, 'The Machine' consiguió inclinar la balanza a su favor en las tarjetas. Posteriormente le dio la revancha al antiguo campeón, Sean O'Malley, y logró someterlo, mientras que a Cory Sandhagen lo derrotó vía la decisión unánime.
Por su parte, Petr Yan, exmonarca de las 135 libras, representa un reto importante para Merab debido a su precisión quirúrgica, excelente defensa y estilo agresivo en el striking. Yan ha enfrentado a los mejores de la división a lo largo de su carrera, registrando victorias ante exponentes como José Aldo, Deiveson Figueiredo, Cory Sandhagen y Song Yadong. En marzo de 2023, el originario de Dudinka, Rusia, perdió frente a Dvalishvili en una UFC Fight Night celebrada en el Apex.
En la pelea coestelar, el actual campeón de peso mosca, Alexandre Pantoja, defenderá nuevamente su cinturón contra el peleador revelación de las 125 libras, Joshua Van. Además la cartelera contará con la presencia mexicana con Brandon Moreno vs. Tatsuro Taira, un compromiso vital para el de Tijuana en sus aspiraciones de volver a contender por el cinturón. En las 155 libras, Manuel 'El Loco' Torres se medirá a Grant Dawson y es una gran oportunidad para meterse al Top 15 de la división de peso ligero.
Cartelera principal
- Merab Dvalishvili (c) vs. Petr Yan (por el título de peso gallo)
- Alexandre Pantoja (c) vs. Joshua Van (por el título de peso mosca)
- Brandon Moreno vs. Tatsuro Taira (peso mosca)
- Henry Cejudo vs. Payton Talbott (peso gallo)
- Jan Blachowicz vs. Bogdan Guskov (peso semipesado)
Preliminares
- Grant Dawson vs. Manuel Torres (peso ligero)
- Terrance McKinney vs. Chris Duncan (peso ligero)
- Maycee Barber vs. Karine Silva (peso mosca)
- Nazim Sadykhov vs. Fares Ziam (peso ligero)
Primeras preliminares
- Marvin Vettori vs. Brunno Ferreira (peso mediano)
- Edson Barboza vs. Jalin Turner (peso ligero)
- Iwo Baraniewski vs. Ibo Aslan (peso semipesado)
- Mansur Abdul-Malik vs. Antonio Trócoli (peso mediano)
- Muhammad Naimov vs. Mairon Santos (peso pluma)
Dónde ver México UFC 323: Merab Dvalishvili vs. Petr Yan 2
- Sede: T-Mobile Arena (Las Vegas, Nevada)
- Fecha: Sábado 6 de diciembre de 2025
- Hora.
Primeras preliminares: 17:00 (tiempo del centro de México)
Preliminares: 19:00 (tiempo del centro de México)
Cartelera estelar: 21:00 horas (tiempo del centro de México)
- Dónde ver: Fox Sports Premium
