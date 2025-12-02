Mike Tomlin responde a los abucheos de los aficionados de los Steelers

Pittsburgh, Estados Unidos.- Nadie ha estado tanto tiempo en las laterales de los Steelers como Mike Tomlin, y en estos 19 años al frente del equipo el entrenador en jefe reconoce que los abucheos de los aficionados de Pittsburgh después de la aplastante derrota en casa ante los Buffalo Bills, era justos.

"En general, estoy de acuerdo con ellos, desde esta perspectiva: el futbol es nuestro deporte, estamos en un negocio del entretenimiento deportivo", dijo Tomlin este martes. " Así que si apoyas a los Steelers, entretenerlos es ganar. Así que cuando no ganas, no es entretenido."

"Mike do you believe the team has an identity?"



"Yeah 6-6 and I don't like it!" - Tomlin #NFL #Steelers pic.twitter.com/hFoF5assV4 — The Standard (@TheStandard412) December 2, 2025

Desafortunadamente en los últimos duelos no ha sido entretenido para Pittsburgh, que ha parecido un equipo líder solo en la clasificación durante la mayor parte de los últimos dos meses. La angustia dentro del Acrisure Stadium estalló en el último cuarto, cuando el público abucheó al sonar la canción 'Renegade' de Styx, un clásico de los partidos finales para animar la defensa, durante mucho tiempo.

Tomlin acepta los abucheos

"Si has estado en este negocio, lo entiendes, y por eso lo respeto", dijo Tomlin. "Comparto las frustraciones, entiendo qué hace que esto funcione, y ganar es lo que hace que esto funcione." Pero Tomlin, que se mantiene en el cargo desde 2007, no fue el único en la banda de los Steelers cuya frustración estalló cuando los Bills acumularon 249 yardas por tierra y mantuvieron el balón durante casi 42 minutos.

El veterano capitán defensivo Cam Heyward recibió un castigo por provocar al quarterback de los Bills, Josh Allen, después de un pase de touchdown en el tercer cuarto a Keon Coleman que puso a Buffalo arriba 16-7, aunque Heyward dijo más tarde que respondía a un incidente anterior en el partido en el que afirmó que Allen le dio intencionadamente una rodillazo en la ingle.

"Asumo la responsabilidad de asegurarme de que estos chicos entiendan que una parte de ser un equipo difícil de vencer es no ganarnos a nosotros mismos", dijo Tomlin. "Hemos tenido algunas penalizaciones y seguro que vas a tener penalizaciones cuando juegues. Pero las penalizaciones de 15 yardas, la pérdida de compostura y cosas por el estilo no habíamos sido nosotros. Así que eso debe corregirse de inmediato."

Tomlin nunca ha tenido una temporada perdedora con el equipo, y sólo en tres ocasiones en los 18 años anteriores terminó con marca de .500. Pero los Steelers no han ganado un Super Bowl desde la temporada 2008, su segundo año en el cargo. No han avanzado al Super Bowl en 15 años, desde la temporada 2010. Si bien los Steelers se han ganado un lugar en los playoffs en cuatro de las cinco temporadas anteriores, su última victoria en los playoffs fue hace nueve años.

"Ciertamente nuestra última actuación no estuvo a la altura, pero no creo que eso disminuya nuestra confianza en nosotros mismos o nuestra capacidad para rendir individual y colectivamente en el futuro", dijo. Cuando le preguntaron si Tomlin cree que su equipo tiene una identidad definida a los tres meses de iniciada la temporada, el entrenador en jefe se rio. "Sí, 1.98 metros, y no me gusta", dijo.

Fuente: Tribuna del Yaqui