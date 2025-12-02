Naranjeros cae por blanqueada en el primero de la serie ante Tomateros en Culiacán

Culiacán, Sinaloa.- Tomateros de Culiacán se llevó el primer juego de la serie al imponerse 4-0 a Naranjeros de Hermosillo, impulsado por una salida dominante de Manny Barreda (3-3), quien trabajó siete entradas de un solo hit y cuatro ponches para nivelar su marca en 3-3.

El dominio del serpentinero derecho se combinó con la falta de producción visitante: para Hermosillo fue su segunda blanqueada consecutiva y el club ha anotado solo una carrera en sus últimos 28 innings, una señal clara de que el equipo necesita ajustes oportunos para retomar su ritmo ofensivo.

Tomateros abrió el marcador en la segunda entrada. Joey Meneses negoció base por bolas, avanzó a tercera con sencillo de Orlando Martínez y anotó con imparable de Fernando Villegas al central. Después, Diosbel Arias recibió pasaporte y Luis Verdugo elevó de sacrificio al izquierdo para el 2-0.

Barreda dominó a placer a los visitantes

El ataque continuó en la tercera cuando Ramón Ríos se embasó en error de Jasson Atondo, Jon Singleton conectó doblete y Meneses empujó la tercera con rodado a segunda. El 4-0 llegó en la quinta, nuevamente con Ríos timbrando tras sencillo del propio Meneses, quien cerró la noche con tres producidas.

Ríos cargó con el descalabro



Wilmer Ríos (6-2) trabajó cinco entradas y cargó con la derrota al permitir cuatro carreras, tres limpias. Augusto Mendieta y Sean Reid-Foley retiraron en orden la sexta y séptima para estabilizar el juego, mientras Matt Foster y Anthony Gose completaron las últimas dos entradas sin permitir daño. Este miércoles, Paul Campbell será el abridor por Naranjeros y Luis Cessa tomará la bola por Culiacán.

Fuente: Tribuna del Yaqui