No habrá otra sede: LVBP confirma su compromiso para organizar la Serie del Caribe

Caracas, Venezuela.- En reunión de la Asamblea de la Confederación de Beisbol Profesional del Caribe (CBPC), la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) rompió el silencio y le puso fin a las dudas, al confirmar que cuenta con las condiciones necesarias para organizar la próxima Serie del Caribe 2026.

Durante esa importante reunión que se realiza cada año, se acordó que la confederación brindará el acompañamiento posible al Comité Organizador para asegurar un proceso de montaje que cumpla con los estándares que marca la confederación responsable.

No hay problemas

El Comisionado del Caribe y las Ligas Miembro reconocieron el trabajo que ejercen la Liga de Venezuela y el Comité Organizador, así como las condiciones técnicas de los estadios y los aspectos operativos que se están realizando hasta el momento. Además, se puntualizó sobre diversos factores externos asociados al contexto geopolítico actual, de los cuales tampoco se ha reportado algún problema.

La CBPC y las Ligas Miembro finalizaron la jornada reafirmando su responsabilidad de monitorear de manera continua las diferentes situaciones y de mantener una comunicación permanente, respecto a este magnífico torneo, que cada año convoca a los mejores equipos de dicha zona.

Cabe destacar que este encuentro marca el inicio de una agenda de seguimiento para garantizar que no exista algún obstáculo, ya que poco más de 50 días son los que faltan para que se ponga en marcha el torneo internacional en Caracas y La Guaira. En las últimas semanas, Panamá, Colombia y Monterrey sonaban como plan B por parte de la confederación del Caribe.

No es la primera vez que el país vinotinto realiza este torneo; en el 2023 también fueron anfitriones y no se reportó ningún incidente. En esa ocasión fueron los Tigres del Licey, de República Dominicana, los que se quedaron con la corona, derrotando en la gran final a Venezuela.

