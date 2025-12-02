Pitcher mexicano que conquista Corea firma contrato con un histórico club en la MLB

Toronto, Canadá.- El lanzador de ascendencia mexicana, Cody Ponce, volverá a tener una oportunidad de oro en el mejor beisbol del mundo, la MLB, ya que después de conquistar y dominar por completo la Liga de Corea, el jugador habría llegado a un acuerdo para vestir los colores de Toronto Blue Jays.

Mark Feinsand del portal MLB.com fue quien dio a conocer la noticia, donde se espera que el acuerdo sea por un total de 30 millones de dólares. El club no ha confirmado el movimiento, pero se espera que sea en las próximas horas cuando se haga oficial. Con este movimiento, los de Canadá refuerzan todavía más su staff de abridores, ya que la semana pasada contrataron a Dylan Cease con un contrato de siete años y 210 millones.

LA NUEVA ESTRELLA DE TORONTO



El 17 de mayo de 2025, Cody Ponce estableció un nuevo récord con 18 ponches en nueve entradas en la Liga de Beisbol de Corea (KBO).



Hoy firmó un contrato de tres campañas y 30 millones de dólares con @BlueJays.

Cody Ponce lanzó en la NPB del beisbol de Japón, para los Nippon Ham Fighters y Rakuten Golden Eagles, de 2022 a 2024. Sus resultados en dicho certamen no destacaron, pero fue en la KBO de Corea en el 2025, lanzando para los Hanwha Eagles, cuando el jugador se convirtió en una estrella, ya que realizó 29 aperturas y tuvo marca de 17-1 mientras lideraba la KBO con una efectividad de 1.89 y 252 ponches en 180.2 innings.

El oriundo de California, pero de familiares mexicanos, antes de brillar en tierras asiáticas, comenzó su carrera en sucursales de los Brewers en 2015. Hizo su debut en las Grandes Ligas a principios de la acortada temporada del 2020, y durante los siguientes dos años, apareció en 20 juegos para los Pittsburgh Pirates, incluyendo cinco aperturas, donde terminó con una marca de 1-7 con una efectividad de 5.86, permitiendo 13 vuelacercas en 55.1 innings.

Con esos números, el mexicoamericano tuvo que salir de la MLB y probar fortuna en otras latitudes, encontrando en Corea su mejor ritmo. Ahora Ponce, en su regreso al Big Show, se convierte en el lanzador más reciente en intentar un regreso al máximo circuito después de aprovechar una oportunidad en la KBO.

Blue Jays, RHP Cody Ponce agree to 3-year deal, per multiple reports including MLB's @Feinsand.



Ponce was named the KBO League MVP this past season, posting a 17-1 record and a 1.89 ERA.

Cabe destacar que Cody Ponce fue el ganador de la Triple Corona en el beisbol de Corea, razón por la cual fue de nuevo contratado por un equipo de la MLB. Además, el propio Rodrigo López, gerente de la Selección Mexicana de Beisbol, confirmó que están en pláticas con el pelotero para que pueda representar al tri en el Clásico Mundial.

