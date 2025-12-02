Polémica en el Toluca; Alexis Vega no viaja para las semifinales con los Diablos por una nueva lesión

Toluca, Estado de México.- Los Diablos del Toluca ya se encuentran en tierras regiomontanas para disputar el partido de ida en las semifinales del Apertura 2025 contra Rayados de Monterrey y se confirmó la ausencia de Alexis Vega en esta instancia. El delantero y capitán del equipo tiene varios meses alejado de las canchas y, en días recientes, presentó una nueva lesión que pone en duda su regreso inmediato para la Liguilla.

Vega sufrió una lesión grado II en el semitendinoso del muslo izquierdo desde la jornada 15 del certamen mexicano y, de manera inicial, se había asegurado que Alexis estaría de regreso para el inicio de la fiesta grande del balompié mexicano, lo cual no se concretó. En los cuartos de final, los Diablos del Toluca se enfrentaron a Bravos de Juárez, a quienes superó con facilidad sin resentir la ausencia del artillero.

Antonio Mohamed, estratega del Toluca, había sido cuestionado sobre por qué se prolongó el proceso de recuperación y el potencial regreso de Vega a las canchas, a lo que el 'Turco' aceptó que el jugador aún no estaba listo y optaron por no precipitar su retorno. Según el portal ESPN, Alexis Vega ya superó el desgarre que presentó durante el Pachuca, pero ahora tiene otro problema muscular que impide su actividad.

El medio de comunicación asegura que en los entrenamientos recientes, el atacante sintió molestias musculares de nueva cuenta y, luego de someterlo a diversas pruebas médicas, se le diagnosticó otra nueva lesión. Lo reportado indica que Vega presenta una lesión en el tendón rotuliano, lo que pone en duda su actividad en la antesala de la final.

#Deportes | Toluca en riesgo; Alexis Vega se perderá la ida de las semifinales entre Diablos y Rayados de Monterrey ?https://t.co/21biHDbzDN — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 1, 2025

Penalizan a fisioterapeutas del Toluca

Ante el complicado caso que presenta el capitán del 'Chorizo Power', la directiva del Toluca habría optado por separar del equipo a los fisioterapeutas que estaban a cargo de la recuperación de Vega. La información asegura que los altos cargos del club están molestos por como se trabajó en la recuperación, lo que causó un nuevo problema muscular en la instancia más importante del torneo.

¡TRES DOCTORES DESPEDIDOS POR NUEVA LESIÓN DE VEGA! uD83DuDE30uD83DuDC79



La situación en Toluca preocupa por la situación de Alexis Vega y es que de acuerdo con información de nuestro columnista, @Paco_Arredondo_, el '9' de los 'Diablos' ahora presenta problemas en los tendones, lo que lo deja… pic.twitter.com/e5V2Ej1Rit — MedioTiempo (@mediotiempo) December 2, 2025

Las mismas fuentes aseguran que, si bien Vega quedó fuera para el primer partido contra Rayados de Monterrey, no está del todo descartado para el compromiso de vuelta, aunque dependerá de la evolución de la nueva lesión presentada. El Toluca se medirá a 'La Pandilla' en las semifinales; el inicio está programado para el miércoles 3 de diciembre a las 21:10 horas en el Estadio BBVA.

#Deportes | Diablos del Toluca vs Rayados de Monterrey; dónde ver EN VIVO la ida en las semifinales de la Liguilla ?uD83DuDE4Chttps://t.co/YabXFWU9dD — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 2, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui