Real Madrid vs Athletic; horarios y canales para ver EN VIVO la jornada 15 de LaLiga en México

Ciudad de México.- El Real Madrid tendrá su compromiso correspondiente a la jornada 15 de LaLiga, obligados a la victoria para recortar la diferencia de puntos que hay entre ellos y el Barcelona, además de retomar el camino del triunfo tras un presente complicado. Los dirigidos por Xabi Alonso estarán de visita por San Mamés para enfrentar al Athletic de Bilbao.

Los 'Merengues' le cedieron el liderato al Barcelona en la jornada anterior luego de conseguir tres empates consecutivos, perdiendo la cómoda ventaja que había entre primero y segundo; el Real Madrid se encuentra como sublíder, con 10 victorias, tres empates y un descalabro. Los blancos tienen 33 unidades contrastadas con las 37 del Barça, aunque estos últimos ya tuvieron su duelo de la jornada, venciendo al Atlético de Madrid.

En el compromiso más reciente para la escuadra madrileña, visitaron al Girona en un partido que en el trámite lucía sencillo, aunque se les terminó complicando en la cancha de Montilivi. Pese a que el Madrid tenía el control del balón, los locales inauguraron el marcador con un sorpresivo gol de Azzedine Ounhani en el agregado de la primera mitad. El empate cayó desde los 11 pasos, luego de que Kylian Mbappé hiciera efectivo el cobro tras una falta sobre Vinicius Junior.

#Deportes | Real Madrid empatan con el Girona y ceden el liderato de LaLiga ante el Barcelona ?https://t.co/2eiyc0ubyT — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 1, 2025

Por su parte, el Athletic ha tenido un desempeño un tanto irregular, pues ha oscilado entre los triunfos y los descalabros; los de Bilbao se encuentran octavos en la tabla, tras seis victorias, dos empates y seis derrotas, con un total de 20 puntos. En sus cinco compromisos más recientes, acumulan tres reveses por dos ganados, incluyendo el de la jornada 14 al Levante, a quienes doblegaron con marcador de dos por cero.

Horarios del Real Madrid vs. Athletic

Estadio: Estadio de San Mamés, Bilbao, España

Fecha: Miércoles, 3 de diciembre

Horario: 12:00 horas (horario CDMX)

Dónde ver: Sky Sports

El antecedente más reciente entre estas dos escuadras fue durante la temporada anterior de LaLiga, partido programado durante el 20 de abril del 2025 en la cancha del Estadio Santiago Bernabéu. Dicho cotejo finalizó a favor del Real Madrid por la diferencia mínima, luego de una anotación de Federico Valverde.

Fuente: Tribuna del Yaqui