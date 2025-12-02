¡Rechazó al América! Joya de la MLS tendría negociaciones avanzadas para llegar a Chivas

Guadalajara, Jalisco.- La directiva de Chivas sigue trabajando firmemente en la conformación de la plantilla para el Clausura 2026 y tiene encaminado a su primer fichaje en la figura del mediocampista ofensivo, Brian Gutiérrez. El mexicanoamericano, quien actualmente milita en el Chicago Fire, es uno de los jugadores más prometedores de la MLS y recientemente tramitó su pasaporte mexicano, lo que permite su fichaje con el cuadro tapatío.

En una primera instancia, el Club de Futbol Monterrey realizó una primera oferta para hacerse de los servicios del atacante; sin embargo, el Chicago Fire rechazó la propuesta que rondaba los 3 millones de dólares, según fuentes especializadas. El Rebaño Sagrado también hizo un primer ofrecimiento de 3.5 millones de dólares, el cual también fue declinado, pero con el paso de los días se ha acercado al monto deseado por el equipo estadounidense.

El Club América es otro de los clubes interesados en traer a Gutiérrez a la Liga MX. No obstante, a pesar del interés por parte del conjunto de Coapa y de Rayados, el originario de Berwyn, Illinois, ya tendría un acuerdo verbal con la directiva de Chivas que cada vez está cerca de los 5-6 millones de dólares en los que fue tasado el jugador. Un nuevo reporte señala que el habilidoso futbolista tiene negociaciones avanzadas con el Guadalajara.

ATENTIS.



América descarta fichaje de jugador porque prefiere a Chivas. — Fernando Esquivel (@fer_esquivel22) December 3, 2025

De acuerdo con información recabada por Fernando Esquivel, una fuente especializada en el mercado de transferencias, Brian rechazó la propuesta del América y su deseo sería llegar a las filas del conjunto rojiblanco. Se detalla que el jugador ha rechazado contactos adicionales porque "su deseo es jugar con Chivas", club que también le presentaría una mejora en sus condiciones salariales y contractuales por al menos cuatro años.

Brian Gutiérrez es formado en la academia del Chicago Fire, escuadra con la que debutó profesionalmente en el año 2020 y mantiene un vínculo contractual hasta 2028. En el 2023, el jugador se destacó como líder en asistencias y fue nombrado Jugador Más Valioso de 'The Fire'. Cuenta con doble nacionalidad y ha jugado con selecciones juveniles del país de las barras y las estrellas, aunque rumores apuntan a que podría representar a México en el futuro cercano.

Los números de Brian Gutiérrez en su reciente temporada con Chicago Fire. (FotMob).



Este viernes reveló @CLMerlo una oferta realizada por el Guadalajara para ficharlo. Están en disputa con Rayados.



Uno de los grandes talentos en MLS y que ya obtuvo su pasaporte mexicano. pic.twitter.com/32jJx4RQS1 — Victor Wario (@vwario7) November 28, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui