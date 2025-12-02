Red Bull cambia a sus pilotos para la F1 2026: Isack Hadjar será nuevo compañero de Max Verstappen

Ciudad de México.- Red Bull Racing pudo ayudar a Max Verstappen para remontar y llegar al último Gran Premio del 2025 con posibilidades de alcanzar un nuevo título, aunque ahora lo deberá hacer sin el apoyo del segundo monoplaza de la escudería. Ante un mal desempeño por parte de Yuki Tsunoda, el equipo de las bebidas energéticas anunció a Isack Hadjar como su nuevo piloto para la temporada 2026.

Desde la salida de Sergio 'Checo' Pérez, Red Bull no ha podido encontrar a un piloto que cumpla con las expectativas dentro del equipo y han recurrido a dos elementos que no terminaron por rendir lo esperado. La campaña del 2025 la inició Liam Lawson, el cual solo estuvo por dos carreras y, luego de su pésimo rendimiento, terminó siendo enviado al equipo filial para darle cabida a Tsunoda.

El japonés tampoco ha logrado hacerle sombra a Max Verstappen y se ha tenido que resignar en la parte baja de la tabla, mientras que el holandés se encuentra batallando codo a codo para quedarse con las victorias. Tsunoda se encuentra relegado hasta el puesto 15 en la clasificación de pilotos, habiendo colectado solo 33 unidades, contrastadas con las 396 que tiene 'Super-Max'.

BREAKING: Isack Hadjar confirmed to race for Red Bull Racing in 2026#F1 pic.twitter.com/omYbbd90J1 — Formula 1 (@F1) December 2, 2025

Por su parte, Isack Hadjar ha mostrado consistencia, pese a que el monoplaza que le ofrece su actual equipo no se encuentra dentro de los más rápidos; el francoargelino ha logrado clasificarse dentro del top 10 en 13 ocasiones y, en siete de ellas, finalizó dentro de la zona de puntos. Su mejor actuación hasta ahora se dio en el GP de Países Bajos, donde consiguió el primer podio de su carrera, finalizando en P3, por detrás de Oscar Piastri y Verstappen.

He's just getting started... uD83DuDE0F



Isack Hadjar has had a rookie year to remember, earning a move to Red Bull Racing ??#F1 pic.twitter.com/KuN7hJSnhN — Formula 1 (@F1) December 2, 2025

Isack Hadjar se apoderará del segundo asiento de Red Bull para la temporada 2026 y tendrá su debut oficial el 8 de marzo del 2026, cuando se dispute el Gran Premio de Australia en el circuito de Melbourne. Yuki Tsunoda no se separará de la escudería austriaca, pues fungirá como piloto de pruebas durante la campaña siguiente.

Dicho movimiento completa los asientos disponibles para el 2026, pues a su vez se anunció la llegada de Arvid Lindblad al equipo de Racing Bulls, como reemplazo de Hadjar; Lindblad tiene apenas 18 años y actualmente corre en la F2, donde se encuentra sexto en el campeonato. La temporada del 2026 contará con 11 escuderías y 22 pilotos en pista, pues se contará con el debut de Cadillac, trayendo el regreso a la categoría de 'Checo' Pérez y Valtteri Bottas.

The final pieces of the puzzle uD83EuDDE9



Our 2026 grid is locked in!#F1 pic.twitter.com/hZ96oaLSPg — Formula 1 (@F1) December 2, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui