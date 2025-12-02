Representante de Santiago Giménez confirma las ofertas de la Premier League: "No me sorprende"

Ciudad de México.- Desde su arribo a la Serie A con el AC Milan, Santiago Giménez se ha enfrentado a una serie de rumores que lo ponen afuera del conjunto milanés a los pocos meses de su llegada, los cuales se han incrementado en las semanas recientes. Rafaela Pimienta, agente del delantero mexicano, confirmó que se han recibido ofertas por parte de un club de la Premier League, aunque aseguró que 'Santi' permanecerá con los Rossoneri.

Hace varios días, se confirmó que el Sunderland era uno de los clubes que pretendía hacerse con los servicios del canterano del Cruz Azul y algunos medios relevaron que ya estaban preparando una oferta para fichar a Giménez. Los reportes indicaron que se trataría de un contrato multimillonario y por varias temporadas para concretar el regreso del mexicano a la Premier League apenas un año después de su partida.

"Si la Premier lo desea, no me sorprende que lo desee; que exista un club o dos o tres que pueden tener intención me parece normal", externó Rafaela Pimienta, que, al igual que Giménez, también representa a Gilberto Mora, joya mexicana. Pese a las ofertas que ponen a Santiago en la Premier League y también en La Roma, la empresaria afirmó que todo es falso, pues el AC Milan está satisfecho con el desempeño que ha tenido el mexicano.

Santi, todos los hechos, mensajes, palabras que yo tengo con el Milan son siempre palabras positivas; no ha existido un momento donde el Milan me dijo: "No está bien", pero toda la prensa que habla, pero cada vez demasiado, yo llamo al Milan, el Milan siempre me dice: "No, estamos bien, gracias".

Por último, Rafaela Pimienta realizó un llamado a los clubes mexicanos para que no malbaraten a los elementos mexicanos, pues considera que los equipos europeos que pretendan contratar a futbolistas aztecas, siempre se los llevan por muy poco dinero. "Tener el coraje, la fuerza de decir no, no, esto no es el valor de nuestro jugador y aquí estamos para mostrar al mundo que nuestro jugador tiene otro valor".

La realidad es que Santiago Giménez tiene un presente complicado, pues además de la sequía goleadora que arrastra, se ha perdido los últimos encuentros con el AC Milan por una lesión en el tobillo. Ese mismo problema le llevó a quedar fuera de la convocatoria de la Selección Mexicana durante la fecha FIFA de noviembre.

