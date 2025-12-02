Se dan con todo: El Fulham de Raúl Jiménez cae ante el City de Haaland

Londres, Inglaterra.- En un auténtico encuentro de locos, que incluso tuvo hasta una intensa lluvia, el Manchester City logró salir vivo de Craven Cottage tras imponerse por 5-4 al Fulham del mexicano Raúl Jiménez, en duelo de la jornada 14 de la Premier League.

Los Citizens llegaron a estar 5-1 arriba en menos de una hora de juego, pero el conjunto local recortó distancias y el partido terminó con grandes emociones. Erling Haaland abrió el marcador con su gol número 100 en la Premier League este martes.

El atacante noruego celebró después ante los aficionados foráneos tras convertirse en el jugador que más rápido alcanza un centenar de goles en la Premier League. Su gol en el minuto 17, disparado desde cerca, fue el número 100 en 111 partidos. El icono inglés Alan Shearer había ostentado el récord tras alcanzar ese récord en 124 partidos.

El noruego anotó su gol 100 en la Premier League

El City se fue al descanso con el marcador de 3-1, con Tijani Reijnders y Phil Foden sumando al gol que metió Haaland, mientras que Emile Smith-Rowe recortó distancias antes del descanso. En el inicio de la segunda parte, Foden anotó su segundo gol y un tanto en propia puerta de Sander Berge pareció poner al City en total control. Eso fue hasta que el Fulham remontó.

Alex Iwobi acortó la distancia con el segundo gol del Fulham con un disparo raso y curvado desde fuera del área. Luego, Samuel Chukwueze marcó dos en el espacio de seis minutos para preparar un final tenso. El mexicano Raúl Jiménez jugó 73 minutos y salió de cambio después de que el mexicano no logró concretar ninguna anotación ante el City, pero sí fue fundamental para la recuperación de balones.

En el otro partido de la jornada disputado este martes, el exjugador del Manchester City, Jack Grealish, anotó el gol de la victoria del Everton en la cancha del Bournemouth (1-0), asistido por el argentino Charly Alcaraz.

Jiménez pasó desapercibido en este encuentro

Fuente: Tribuna del Yaqui