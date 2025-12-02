Serena Williams no saldrá del retiro, México jugará amistoso frente a Portugal y más en el Top 3 Deportes

Ciudad Obregón, Sonora.- Mantente siempre informado de lo que ocurre con tus deportistas y disciplinas favoritas a través del Tribuna Top 3 Deportes. Este resumen informativo se convertirá en tu favorito, ya que podrás conocer las tres noticias más relevantes sobre el mundo deportivo. En la edición de este martes 2 de diciembre, se da a conocer que Serena Williams afirmó que no saldrá del retiro.

Comité Olímpico Mexicano requiere 85 millones para 2026

El Comité Olímpico Mexicano necesita 85 millones de pesos de presupuesto para el año 2026. Este dinero es crucial para financiar la participación de las delegaciones mexicanas en dos importantes eventos deportivos de ese ciclo: Los Juegos Olímpicos de la Juventud y los Juegos Centroamericanos. La cifra fue solicitada con el fin de asegurar una preparación y participación adecuadas en estas competencias internacionales.

México jugará amistoso frente a Portugal

La Selección Mexicana de Futbol ya tiene compromisos confirmados en su calendario para el mes de marzo. El equipo nacional jugará una serie de partidos amistosos internacionales como parte de su preparación. Los rivales que enfrentará México en esta ventana FIFA son la selección de Portugal y la selección de Bélgica. Estos encuentros servirán para probar jugadores y estrategias.

Serena Williams no regresará al tenis

La leyenda del tenis, Serena Williams, puso fin a cualquier rumor sobre un posible regreso a la actividad profesional. A pesar de las constantes especulaciones y deseos de sus seguidores, la extenista fue categórica al afirmar que no volverá a las canchas. Su retiro es definitivo, cerrando así un capítulo en su exitosa carrera deportiva.

