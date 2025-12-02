Sorteo FIFA para la Copa del Mundo 2026; formato y dónde ver EN VIVO la definición de los grupos

Washington, Estados Unidos.- El Sorteo de la FIFA para la Copa del Mundo 2026 se tendrá a seis meses para que llegue la jornada inaugural del certamen, la cual se celebrará en el renovado Estadio Azteca y contará con la participación de la Selección Mexicana. Dicho evento, que se celebrará en Estados Unidos, es uno de los eventos previos más importantes de la justa mundialista, pues se definirán los duelos de la fase de grupos del Mundial 2026.

Inicialmente, se había manejado que dicha ceremonia se celebraría en Las Vegas, usando de sede The Sphere, uno de los inmuebles más novedosos y con más tecnología en el mundo, aunque el anuncio oficial corrió a cargo de Donald Trump. El presidente de los Estados Unidos informó que el sorteo de la FIFA se realizará en el Kennedy Center de Washington.

#Deportes | Donald Trump y Gianni Infantino anuncian la sede oficial para el sorteo del Mundial 2026

El Kennedy Center abrió sus puertas en 1971 y lleva ese nombre en honor al expresidente norteamericano que fue asesinado en un evento público. El recinto alberga importantes obras de teatro, así como exposiciones artísticas y demás eventos culturales. El edificio que colinda con el río Potomac recibirá a los contingentes de los 48 países en el inicio de su camino para alcanzar la gloria.

Formato para el Sorteo de la Copa del Mundo

Las tres selecciones que organizan las justas mundialistas (México, Estados Unidos y Canadá) serán ubicadas en el primer bombo y el resto de las selecciones clasificadas los acompañarán, distribuyéndose en cuatro esferas que fueron asignadas por su puesto en el ranking más reciente. Así mismo, se tendrán los cupos reservados para los combinados que consigan su boleto mediante la ronda de repechaje internacional.

El sorteo inicia con el bombo 1, el cual asignará a las cabezas de grupo, a excepción de los grupos A, que será encabezado por México, el B por Canadá y el C por Estados Unidos. También España y Francia se sortearán en cuadros opuestos, para que solo se puedan enfrentar en caso de una final, pues son los mejores posicionados dentro del ranking.

La FIFA confirmó los Bombos para el sorteo del Mundial 2026 del próximo 5 de diciembre.



El 6 de diciembre se publicará el calendario actualizado, así como el estadio y la hora de comienzo de cada partido.

Horarios del Sorteo de la FIFA para la Copa del Mundo 2026

Sede: Kennedy Center, Washington, Estados Unidos

Fecha: Viernes, 5 de diciembre

Horario: 11:00 horas (horario CDMX)

Dónde ver: TV Azteca/TUDN/VIX Premium

La cuenta regresiva inicia ESTE VIERNES en el Sorteo Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026



A través de @VIX @Canal_Estrellas @MiCanal5 @TUDNMEX

Fuente: Tribuna del Yaqui