Tigres UANL ya busca refuerzos para el Clausura 2026; pone la mira en exestrella del River Plate

Ciudad de México.- Los Tigres UANL son uno de los equipos que participarán en las semifinales del Apertura 2025, además de ser un serio contendiente para convertirse en el nuevo monarca de la Liga MX. Pese a eso, el conjunto regiomontano ya se encuentra en búsqueda de elementos que lleguen a reforzar su plantilla para el Clausura 2026 y buscan dar el golpe sobre la mesa, trayendo a México a una exfigura del River Plate de Argentina.

Los Tigres consiguieron la clasificación a la antesala de la final, luego de remontar a los Xolos de Tijuana; los felinos fueron goleados en la ida, aunque en el compromiso de cierre se llevaron la victoria al son de cinco por cero, dejando un marcador global de 5-3. Los dirigidos por Guido Pizarro se enfrentarán al Cruz Azul; el partido de ida será el miércoles, 3 de diciembre, a las 19:00 horas (horario CDMX), en la cancha del Olímpico Universitario.

#Deportes | Cruz Azul vs Tigres UANL; horarios y dónde ver EN VIVO la ida de las semifinales del Apertura 2025 ?uD83CuDD9Ahttps://t.co/8UPsdlQXlY — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 2, 2025

A pesar de su buen rendimiento en el certamen y su posterior ingreso a las instancias finales, la directiva de los Tigres ya comenzó la búsqueda de un nuevo elemento extranjero y un futbolista que fue dejado en libertad por el River Plate de manera reciente parece haberlos convencido. Según lo comentado por el periodista Carlos Ponce de León, Miguel Ángel Borja pudiera llegar a la Liga MX a inicios del 2026.

Según el reportero, los representantes de dicho jugador ofrecieron al elemento a varios equipos de la Liga MX, siendo los Tigres los que mayor interés demostraron. "Tigres ya habló con su representante, dijo 'No me desagrada, vamos a analizarlo'", comentó la fuente antes mencionada.

uD83DuDEA8Estos son los clubes que mostraron interés en Miguel Borja:



?? Tigres (Méx), América (Méx), Junior (Col) Alianza (Per). pic.twitter.com/BNbk346HHh — uD835uDE4DuD835uDE44uD835uDE51uD835uDE40uD835uDE4D uD835uDE49uD835uDE40uD835uDE52uD835uDE4E (@RiverNewsRP) December 2, 2025

Así mismo, afirmó que la directiva felina comenzará las negociaciones una vez que se finalice su participación en la Liguilla, ya sea por levantar el cetro o al quedar eliminados en las siguientes fases. El mayor impedimento para el arribo del colombiano a Tigres sería la legión extranjera bien establecida dentro de los regios, la cual es encabezada por Nahuel Guzmán y Andre Pierre-Gignac.

Con el River Plate, Borja alcanzó a jugar 8 mil 612 minutos en más de 150 partidos disputados; con el equipo argentino logró acumular 62 anotaciones, además de 10 asistencias para gol y no colectó expulsión alguna. Entre su palmarés acumula ser campeón goleador en seis ocasiones, además de una Copa Libertadores con Atlético Nacional y múltiples cetros en su paso por Argentina.

Después de haber marcado 62 goles en 159 partidos con el Manto Sagrado, Miguel Ángel Borja se despide de River Plate. ¡Gracias y éxitos para lo que viene, Miguel! uD83DuDCAA pic.twitter.com/WhpEsFLHsi — River Plate (@RiverPlate) November 29, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui