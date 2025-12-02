Truenan los cañones y los Yaquis de Obregón apalean a los Cañeros de Los Mochis

Ciudad Obregón, Sonora.- Sebastián Elizalde, Santiago Chávez y Roberto Valenzuela conectaron sendos cuadrangulares para respaldar una sólida labor monticular de Odrisamer Despaigne y los Yaquis de Obregón apalearon por 10-0 a los Cañeros de Los Mochis, al abrir serie en el 'Chevron Park'.

Despaigne (4-2) se mantuvo por espacio de seis entradas completas en las que únicamente aceptó tres imparables, con cuatro ponches y tres bases por bolas. El abridor de la Tribu le ganó el duelo de cubanos a Yoanner Negrín (3-2), el derrotado después de recibir seis imparables y seis carreras en 4.1 episodios, en los que regaló cinco bases por bolas y recetó cuatro 'chocolates'.

Despaigne lució sobre la lomita

El que pega una...

Los visitantes Yaquis se fueron al frente en la parte alta del tercer episodio; con uno fuera, Sebastián Elizalde conectó sencillo al prado central, avanzó a segunda con wild pitch de Negrin y enseguida timbró con imparable al derecho de Víctor Mendoza.

La cuarta entrada resultó la más productiva para Obregón, que incrementó su ventaja con tres anotaciones. Juan Carlos Gamboa dio la voz de ataque con sencillo a las paradas cortas, Riley Unroe recibió pasaporte gratis y Sebastián Elizalde se los llevó por delante con panorámico cuadrangular (4) por encima de los espectaculares del prado derecho.

Tablazo del 'Tano'??



La Tribu obregonense mantuvo la ofensiva y en el quinto rollo sumó otras tres anotaciones. La 'Chule' Mendoza inició con hit al izquierdo, Guillermo Williamson 'gorreó' la inicial con transferencia, lo que decretó la salida de Negrín y el ingreso de Jonás Garibay, quien fue recibido por Santiago Chávez con tremendo cañonazo (2) por todo el prado izquierdo al primer lanzamiento que vio, para colocar el 7-0.

CañonazouD83DuDCA5



El 8-0 para la escuadra sonorense la remolcó Mendoza con imparable al sector central, y la anotó Unroe. La fiesta ofensiva continuó para los visitantes y en el octavo inning sumaron otro par de carreras, ambas remolcadas con jonrón (2) del 'Tito’ Valenzuela por el jardín central, con el que remolcó a Elizalde, para el 10-0.

