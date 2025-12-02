Vinicius Junior se niega a negociar con el Real Madrid hasta que la Copa del Mundo 2026 llegue a su fin

Ciudad de México.- Todo indica que los rumores sobre la potencial salida de Vinicius Junior del Real Madrid parece que se van a confirmar, pues fuentes cercanas al jugador aseguraron que frenó las negociaciones con el equipo español y esperará, al menos, a que finalice la Copa del Mundo 2026. Los problemas con el equipo comenzaron desde hace varios meses y la polémica que hubo en el Clásico de España terminó de fracturar la relación entre el brasileño y Xabi Alonso.

En reiteradas ocasiones, Vinicius había comentado que no recibía el protagonismo que merecía, pues pasó de pertenecer al 11 titular con Carlo Ancelotti a estar relegado en el banquillo bajo el mando de Xabi. La problemática se hizo evidente cuando el Real Madrid enfrentó al Barcelona; 'Viny' salió de cambio en el segundo tiempo y, con evidente molestia, se retiró a los vestidores con el partido aún en juego.

Una fuente cercana al portal ESPN relató que las negociaciones entre el elemento y el equipo se detuvieron de golpe por órdenes de Vinicius, por lo cual llegará al último año de su contrato sin un acuerdo, por lo que podría cambiar de equipo de manera gratuita. Durante mayo del 2025, ambas partes estuvieron cerca de acordar una renovación, la cual le otorgaría un aproximado de 30 millones de euros anuales, aunque se terminó cayendo en los términos finales.

En la interna del equipo y sobre todo en el presidente de la institución, Florentino Pérez, ha habido molestia por cómo Vinicius Junior y su equipo de representantes han manejado las negociaciones, las cuales no han presentado un avance desde el inicio de la temporada. Actualmente, el brasileño recibe un sueldo neto de 17 millones.

Las mismas fuentes señalan que el delantero frenó las conversaciones por las bonificaciones que recibió Kylian Mbappé, las mismas que no se acercaron a las que les propusieron en el nuevo documento. Vinicius pidió un bono superior a los 10 millones de euros, cosa que le fue negada por la directiva blanca y se mantuvieron firmes en su oferta inicial.

"The problem is not with Xabi. Kylian Mbappé, Vinícius Júnior, and Jude Bellingham are not compatible; it is not possible to build a balanced team with those three."



Las intenciones de Vinicius Junior son esperar a que finalice la Copa del Mundo 2026 para tratar de tener una buena actuación con la selección de Brasil y así conseguir una mejor oferta del Real Madrid o de algún otro equipo.

Fuente: Tribuna del Yaqui