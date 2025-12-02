Ya hay fecha y peleas pactadas para el primer evento de la UFC en México; aquí los detalles

Ciudad de México.- Fue hace un par de semanas cuando TRIBUNA dio a conocer que la UFC tiene entre sus planes realizar dos eventos en territorio azteca; uno para el primer trimestre del 2026 y el otro para mediados de septiembre en un show enumerado.

Este 1 de diciembre se confirmó que la primera parada de la empresa líder de Artes Marciales Mixtas (MMA) en el país será el próximo 28 de febrero en la Ciudad de México. A través de redes sociales, el peleador Edgar Chairez fue el primero en informar que ya llegó a un acuerdo para ver actividad ese día.

El 28 de febrero vuelve su favorito; nos vemos CDMX", escribió el nacido en Mexicali, Baja California, en su cuenta de Facebook, quien además ya tiene rival; se trata del peleador brasileño Felipe Bunes.

Cabe destacar que el conocido como 'Puro Chicali' tendrá su quinta pelea en la UFC, donde tiene una marca de 3 victorias y dos derrotas, pero ese par de descalabros fueron ante los contendientes mundiales Tatsuro Taira y Joshua Van. A su vez, será su tercera contienda en la Ciudad de México. Su rival, Felipe Burnes, ante el azteca registrará su cuarta pelea en la empresa; la más reciente fue en agosto frente a Rafael Estevam, con quien perdió por la vía de los puntos.

Otro de los choques que están muy cerca de concretarse es el debut de Imanol Rodríguez ante un 'viejo conocido' de la afición tricolor, el peruano Kevin Borjas, que este año le propinó al 'Lazy Boy' su primer descalabro en la UFC. En el caso de Imanol, viene de ganarse un boleto para subir al mejor octágono del mundo, luego de noquear a Roque Conceição en el Dana White's Contender Series: Temporada 9. Por otra parte, el boliviano José Medina está presupuestado para volverse a presentar en la Ciudad de México, donde buscaría obtener su primera victoria en la UFC frente al carioca Ryan Gandra.

En los próximos días se estarían anunciando los rivales del Doctor David Martínez, Daniel Zellhuber y Ronaldo Rodríguez, los mismos que formarían parte de la cartelera estelar. Otros nombres como los de Jesús Águilar, Yazmin Jauregui y el propio Raúl Rosas Jr., también podrían tener actividad.

uD83DuDEA8 Primera pelea para el #UFCMexico



Edgar Chairez uD83CuDDF2uD83CuDDFD se enfrentaría a Felipe Bunes uD83CuDDE7uD83CuDDF7 el 28 de febrero en CDMX



Asi lo confirma AG Fight y finalmente parece que será en febrero y no en marzo como se había anunciado anteriormente pic.twitter.com/uL1gHs5PVR — MMA Latinoamérica (@ClubDeLasMMA) December 1, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui