Yaquis de Obregón vs Cañeros de Los Mochis; dónde ver EN VIVO el primero de la serie de la LAMP

Los Mochis, Sinaloa.- La Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP) comenzará su octava semana de actividades correspondiente a la temporada 2025-2026 y Yaquis de Obregón intentará retomar la cima, aunque para eso deberán sobrepasar a Cañeros de Los Mochis. 'La Tribu' no ha logrado el dominio general sobre los sinaloenses y en la única visita de Yaquis al Chevron Park salieron vapuleados en la jornada inaugural.

Antes de comenzar la tercera serie de la segunda vuelta, Obregón se encuentra en la segunda posición, luego de colectar cuatro triunfos y un par de derrotas, a un juego de diferencia de Jaguares de Nayarit, que se encuentra de líder. Los Cañeros comenzarán urgidos de buenos resultados, ya que se encuentran en el octavo lugar tras solo poder ganar en un par de ocasiones, contrarrestado por cuatro descalabros.

#Deportes | Yaquis de Obregón retoma el buen rumbo y sube posiciones en el standing de la LAMP 2025-2026 ?https://t.co/cePRuNXOq9 — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 1, 2025

Obregón estuvo en Los Mochis para la jornada inaugural de la temporada 2025-2026 y en ese compromiso, los sonorenses sufrieron su primera derrota en el ciclo. Cañeros se llevó el triunfo con marcador de cuatro carreras por una; las anotaciones de los locales cayeron con un cuadrangular con las bases llenas de Assael Sánchez. Desde la loma, Darel Torres se lució, lanzando seis capítulos en blanco con solo tres imparables permitidos.

Yaquis perdió también la vuelta de la jornada inaugural, por lo que Cañeros es de los pocos equipos que tienen dominio ante 'Ña Tribu'; en la única serie del rol regular, Obregón terminó doblegando a los sinaloenses. Los dirigidos por Gabe Álvarez lograron dos triunfos consecutivos, incluyendo una blanqueada encabezada por Vladimir Gutiérrez, que trabajó por siete capítulos solo dos imparables permitidos y seis ponches recetados.

Horarios del Yaquis de Obregón vs. Cañeros de Los Mochis

Estadio: Chevron Park, Los Mochis, Sinaloa

Fecha: Martes, 2 de diciembre

Horario: 20:30 horas (horario CDMX)

Dónde ver: YouTube: Liga Arco Mexicana del Pacífico/MegaSports

Luego de perderse su última salida por un problema muscular, Odrisamer Despaigne regresa a la rotación para abrir el primero de la serie; el cubano tiene récord de tres triunfos y un par de derrotas, además de una efectividad de 3.51. Por Cañeros, Yoanner Negrín buscará su cuarta victoria del año, contrastada con una derrota y una efectividad de 3.12.

Fuente: Tribuna del Yaqui