Anthony Joshua causa fractura en Jake Paul; el influencer tuvo que ser operado de emergencia

Ciudad de México.- Tal y como se había pronosticado por los expertos en el pugilismo, Anthony Joshua salió avante del combate que sostuvo contra Jake Paul, mismo donde el influencer salió con la peor parte. El también youtuber informó que, luego de ser noqueado por su rival, tuvo que visitar una clínica donde fue operado de emergencia, luego de sufrir una doble fractura de mandíbula ante los embates de Joshua.

El que fuera campeón de los pesos pesados en un par de ocasiones demostró que, pese a no enfrentar a un rival profesional, iba a darlo todo en la pelea que encabezaba la última gran función del 2025. Joshua impuso su dominio a lo largo de los seis rounds que se disputaron, derribando en varias ocasiones a un Paul físicamente disminuido y con varias cortadas en el rostro, señal de los fuertes golpes que recibió.

El punto de inflexión fue el quinto asalto, donde Jake visitó la lona en un par de ocasiones y, aunque lo terminó salvando la campanada, el minuto de descanso no fue suficiente para completar su recuperación. Al salir para el sexto round, Joshua se percató de que su rival no estaba en condiciones y, con un certero uppercut de derecha, lo mandó sobre las cuerdas. Paul pudo reincorporarse, pero el réferi paró las acciones al minuto y medio de dicho capítulo.

Luego del combate, el influencer publicó un par de historias en su cuenta de Instagram, donde mostraba su boca sangrante, por lo que fue revisado por especialistas, los cuales le informaron que debía visitar el quirófano de emergencia. El propio Jake informó que la operación había sido realizada con éxito, mediante la cual se le pusieron dos placas de titanio en los lados de la mandíbula.

Pese a lo aparatoso de la lesión, la directora de Most Valuable Promotions informó que el boxeador no perdió el conocimiento y él mismo condujo su auto hasta llegar al nosocomio. "Una fractura de mandíbula es muy común en los deportes, sobre todo en el boxeo o las MMA", comentó Nakisa Bidarian.

Jake Paul estará en recuperación por un lapso no mayor a seis semanas y luego volverá a los entrenamientos para comenzar a planear lo que será su próximo combate. De acuerdo a sus declaraciones, regresará a las 200 libras para buscar el título mundial de peso crucero.

Fuente: Tribuna del Yaqui