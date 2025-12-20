Antonio Mohamed 'dobla las manos'; el 'Turco' pide disculpas por su discusión con David Faitelson

Ciudad de México.- Luego de haber 'prometido' que no ofrecería entrevistas a la cadena deportiva TUDN, Antonio Mohamed terminó por ceder y reapareció en un espacio de dicha televisora. El estratega de los Diablos del Toluca terminó por pedir disculpas luego de la férrea discusión que tuvo con David Faitelson en torno a sus decisiones durante la final del Apertura 2025, alegando que se siente "muy avergonzado".

La polémica se detonó cuando el 'Turco' confrontó a Faitelson en plena transmisión desde la cancha del Nemesio Diez; luego circularon imágenes de un acalorado debate que tuvieron en uno de los pasillos de dicho inmueble. El mismo periodista reveló que Mohamed había asegurado no regresar a TUDN hasta que se produjera su despido, aunque tuvieron que pasar unos cuantos días para que todo volviera a la normalidad.

#Deportes | David Faitelson revela los detalles de su 'pelea' contra el 'Turco' Mohamed: "Fue muy vulgar y altanero" uD83DuDE24https://t.co/91CD0r4g4p — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 17, 2025

El entrenador y flamante bicampeón estuvo de invitado en uno de los programas de dicha cadena y, para iniciar con su intervención a la distancia, ofreció una disculpa pública por lo ocurrido contra el periodista. "Quería pedirle disculpas públicas a ustedes, a toda la audiencia, por mi exabrupto; me siento muy avergonzado por eso", comentó el Mohamed en el programa 'Línea de 4'.

El 'Turco' comentó que se encontraba en un momento de tensión antes del inicio del partido cuando escuchó las declaraciones de David Faitelson por la variación en las alineaciones, lo cual lo terminó por encender con el resultado ya conocido. "Estaba en la previa del partido viéndolos y justo cuando salió la alineación, apareció David hablando; se me cruzaron los cables, pero me pude concentrar en mi trabajo".

¿Qué fue lo que sucedió entre el Turco y @DavidFaitelson_??uD83DuDD25



Antonio Mohamed, flamante bicampeón con Toluca, cuenta en exclusiva su versión de lo sucedido



uD83DuDD34 #LineaDe4 EN VIVO por TUDN pic.twitter.com/mnd6DgaAue — Línea de 4 (@Lineade4TUDN) December 20, 2025

Faitelson no se disculpará

Al contrario del gesto proveniente del estratega, el periodista israelita aseveró que no tiene por qué ofrecer disculpas, pues él se refirió al trabajo del entrenador del Toluca sin dolo y tampoco hizo referencia a su vida personal. "Yo dije en ese momento que la decisión de cambiar al portero Hugo González y colocar a Luis García me parecía una decisión poco moral y poco ética. No quiere decir que Mohamed no es moral o no es ético; estoy hablando específicamente de esa decisión".

Fuente: Tribuna del Yaqui