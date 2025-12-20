Barcelona resentirá una dura baja para el partido contra el Villarreal; Pedri sufre lesión muscular

Ciudad de México.- El Barcelona se medirá contra el Villarreal en la jornada 17 de LaLiga con la consigna de conseguir el triunfo para ampliar la diferencia que lo mantiene en el liderato del certamen, aunque deberá afrontar el compromiso con una dura baja en el mediocampo. Pedri no estará disponible en el partido, luego de que el futbolista presentara leves problemas musculares en las sesiones de entrenamiento.

Pedro González López, mejor conocido como Pedri, es uno de los jugadores más indispensables en el último semestre para el Barcelona, disputando 19 partidos entre las diferentes competencias, marcando en un par de ocasiones con seis asistencias, llegando a mil 400 minutos. El español ya había presentado una lesión en noviembre, lo que lo hizo perderse tres jornadas de LaLiga y un par en la Champions League.

#Deportes | Barcelona sufre otra dura baja; Pedri resulta con rotura muscular y estará fuera por varias semanas ?https://t.co/Sm6rNVrAJg — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) October 29, 2025

Fue el propio Hansi Flick el que confirmó la ausencia de su mediocampista, luego de que se ausentara en un par de entrenamientos por haberse resentido de un problema en los isquiotibiales "No estará, está lesionado. Creo que estará listo para el Espanyol. Tiene problemas en los isquios, pero el riesgo es muy alto", informó el estratega del Barcelona.

El entrenador informó que la decisión se tomó en conjunto con el cuerpo médico del equipo, pues si bien presentaba condiciones para jugar, el hecho de haber visto actividad contra el Villarreal pudiera haber causado una lesión más grande. "Lo tenemos que cuidar y que haga tratamiento. No podemos tomar riesgos. Es lo mejor ahora".

First-team player Pedro González, Pedri, will miss the match against Villarreal CF as a precaution due to mild muscle discomfort.



The player is expected to be available for the next match against RCD Espanyol. pic.twitter.com/avrZyRR5As — FC Barcelona (@FCBarcelona) December 20, 2025

También destacó que en la plantilla del Barcelona hay varios elementos con los cuales lo pueden suplir, pero es primordial que regrese lo antes posible para los próximos partidos del equipo culé. "Lo necesitamos para los próximos partidos contra el Espanyol y la Supercopa. Tenemos que adaptarnos porque tenemos mucha calidad en el equipo".

Por último, informó que Robert Lewandowski sí fue incluido en la convocatoria para el partido del domingo, 21 de diciembre, luego de que el delantero hubiera presentado molestias musculares en las últimas semanas.

#Deportes | Barcelona sufre de más pero termina venciendo al Guadalajara y avanza a octavos en la Copa del Rey ?uD83DuDE4Chttps://t.co/WOm4MAdTjs — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 17, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui