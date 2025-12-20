Barcelona vs Villarreal; horarios y canales para ver EN VIVO la jornada 17 de LaLiga en México

Ciudad de México.- El Barcelona sostendrá el último partido antes del parón por las festividades decembrinas, enfrentándose al Sevilla en la jornada 17 de LaLiga. El conjunto culé tiene garantizado el permanecer en la primera posición de la tabla, aunque una victoria le permitiría ampliar la ventaja ante el Real Madrid, quien ha recuperado terreno en las últimas semanas luego de haber ligado varios resultados complicados.

Al momento, el Barça se encuentra como líder absoluto de la competencia doméstica, luego de haber conseguido 14 victorias, con un empate y un par de derrotas; cabe recordar que tanto el Barcelona como el Real Madrid tienen un partido más que el resto de los competidores. El equipo 'Merengue' le sigue de cerca, pues se encuentra a solo una unidad de diferencia, aunque ellos ya tuvieron el partido correspondiente a la jornada actual.

El combinado catalán mantiene la mejor racha dentro del certamen español, pues tienen siete victorias de manera consecutiva y su derrota más reciente data de octubre, cuando fueron doblegados por el propio Real Madrid. En la jornada 16, el Barcelona recibió al Osasuna, a quien terminó venciendo con una gran actuación de Raphinha, quien marcó par de anotaciones en menos de 20 minutos.

El Villarreal no desentona mucho con respecto a lo presentado por sus siguientes rivales, ya que al momento se encuentran en la tercera posición, luego de conseguir 11 triunfos, dos empates y dos derrotas, a ocho puntos del Barcelona, pero con un compromiso menos. En la jornada anterior, el Villarreal se midió contra el Getafe, a quien terminó venciendo con marcador de dos tantos por cero; Tajon Buchanan y Georges Mikautadze fueron los responsables de los goles.

Horarios del Barcelona vs. Villarreal

Estadio: Estadio de la Cerámica, Villarreal, España

Fecha: Domingo, 21 de diciembre

Horario: 09:15 horas (horario CDMX)

Dónde ver: Sky Sports

El Barcelona tendrá que afrontar el complicado encuentro con una dura baja, luego de que se oficializara en las últimas horas que Pedri no estaría disponible para el compromiso en la Cerámica. El mediocampista presentó molestias en el isquiotibial, lo que lo ausentó de las últimas prácticas y se tomó la decisión de otorgarle una semana extra de descanso para no arriesgar dicho problema muscular.

Fuente: Tribuna del Yaqui