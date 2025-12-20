Brandon Mosqueda conquista la Copa Mundial del CMB: Es el único mexicano en lograrlo

Riad, Arabia Saudita.- Si hay un deporte que ha llenado de gloria a México, ese es el boxeo y este sábado 20 de diciembre en Arabia Saudita no fue la excepción, ya que Brandon Mosqueda se llenó de gloria al proclamarse ganador de la primera Copa Mundial de Boxeo profesional.

El conocido como 'Perro' superó en la gran final del Gran Prix del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) al italiano Muhamat Qamili, por decisión unánime en la división pluma. La pelea fue de tú a tú y constantes intercambios, pero que el del Estado de México pudo controlar en la zona corta, castigando con ganchos de izquierda.

Con tarjetas de 76-75, 76-75, 78-73, 78-73 y 77-74, Brandon se quedó con el trofeo y el cheque por 100 mil dólares, además de que tendrá una oportunidad de disputar el campeonato del mundo del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en las 126 libras, la cual es una de las divisiones más encendidas de la actualidad.

uD83CuDDF2uD83CuDDFDBrandon Mosqueda takes a UD8 win over Muhamet Qamili in the Final of the WBC Grand Prix. A very fun fight over 8 Rounds pic.twitter.com/L2pUbL4L0X — Tokkeru (@ATokkers5) December 20, 2025

México presente

De una convocatoria extensa de más de dos mil aspirantes, solo 128 pugilistas lograron entrar a la primera Copa Mundial de Boxeo profesional, y conforme avanzaron las rondas, Brandon se convirtió en el único mexicano en quedarse con el importante evento.

Fue un rival muy fuerte, complicado; su estilo fue complicado, por momentos ensució un poco la pelea, pero tratamos de hacerlo lo mejor. Creo que los jueces vieron bien y salimos con la mano en alto", dijo Mosqueda una vez que salió con la mano en alto.

Por otra parte, Misael Cabrera fue el único representante que tuvo Sonora en el Gran Prix del CMB. El de Ciudad Obregón también hizo un gran desempeño al superar dos rondas de eliminatoria y llegar hasta los cuartos de final, pero en la categoría de peso superligero.

Brandon Mosqueda is the featherweight champion of the WBC Boxing Grand Prix uD83CuDFC6uD83CuDDF2uD83CuDDFD



Mosqueda beats Muhamet Qamili by unanimous decision and wins the title uD83DuDC51



Watch all of the finals action live today on DAZN and The Ring's socials uD83DuDCFA pic.twitter.com/gV6vkcKqem — Ring Magazine (@ringmagazine) December 20, 2025

Este sábado, también el argentino Kevín Ramírez, quien trabajaba como barrendero, venció al bosnio Ahmed Krnjic por decisión unánime para también levantar el trofeo, pero en peso completo. Mientras, en la división de los superligeros, el colombiano Carlos Utría venció por decisión unánime al uzbeco Mujibillo Tursunov. Y en peso medio, el australiano Dylan Biggs se impuso por decisión unánime a Derek Pomerleau, para así ser otro de los ganadores.

Fuente: Tribuna del Yaqui