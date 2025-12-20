Cambiará la Liga MX por LaLiga; elemento juvenil mexicano pudiera jugar para club español en 2026

Ciudad de México.- Elías Montiel es uno de los mediocampistas mexicanos que proyectan un mejor futuro y, luego de ser un referente en la Liga MX estos últimos torneos, pudiera emigrar al balompié europeo en los primeros meses del 2026. El canterano del Pachuca pudiera llegar a LaLiga con el Real Oviedo, equipo que pertenece a la misma sociedad de los 'Tuzos' de la mano del entrenador que lo debutó como profesional.

El Oviedo oficializó la llegada de Guillermo Almada al banquillo, entrenador que tuvo un buen paso por el Pachuca en la Liga MX, haciendo su debut en la primera división del futbol español. El estratega uruguayo tuvo su primer encuentro al frente del Real Oviedo en la jornada 17 del certamen doméstico, partido que terminó en empate a cero anotaciones ante el Celta de Vigo que, a pesar de estar mejor clasificados, tuvieron un peor desempeño.

El hecho de que los 'Tuzos' y el Real Oviedo sean del Grupo Pachuca pudiera abrir la puerta para que varios juveniles aztecas lleguen al balompié europeo, siendo este el caso de Montiel. Luego de que finalizara su primer compromiso, se le cuestionó a Guillermo Almada sobre la posibilidad de llevar a Elías a LaLiga y, aunque afirmó que por el momento no hay nada cercano, se pudiera concretar más pronto que nunca.

Es un jugadorazo, le hice debutar con 16 años. No he conversado ni con Jesús ni con Martín. La Liga mexicana tiene gran nivel y veremos en los próximos días".

Montiel fue debutado por Almada en el 2023, cuando vio acción en la Leagues Cup contra el Houston Dynamo; sus primeros minutos en la Liga MX los vio en el Apertura 2023 contra el León, saltando en el once inicial. Desde entonces, el mediocampista registra más de seis mil minutos con cinco anotaciones y siete asistencias en 79 partidos disputados.

El punto más brillante en su corta carrera fue cuando participó en la final de la Copa Intercontinental, ocasión en la que el Pachuca se enfrentó al Real Madrid y, pese a que el conjunto mexicano terminó cayendo, Montiel fue halagado por Florentino Pérez, presidente del conjunto blanco, por el rendimiento mostrado en dicho certamen.

