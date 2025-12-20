De vuelta al América; multicampeón paraguayo quiere regresar a las Águilas antes de su retiro

Ciudad de México.- Águilas del América son uno de los equipos que pudieran perder a varios elementos de cara al arranque del Clausura 2025, aunque los de Coapa podrían considerar el retorno de un elemento que consiguió varios títulos con la playera 'Azulcrema'. Bruno Valdez, defensa central paraguayo, informó que le gustaría estar de regreso con el América antes de finalizar su carrera.

El defensivo guaraní llegó a las Águilas en el 2016, procedente del Cerro Porteño, en un movimiento que superó los tres millones de euros; desde su arribo, Valdez se estableció entre los titulares del equipo, lo cual se mantuvo por los siete años en los que perteneció al América. En total, Bruno disputó poco menos de 20 mil minutos en cancha, luego de 227 partidos en los que marcó 27 goles y se llevó ocho asistencias.

#Deportes | ¿Se va del América? Allan Saint-Maximin se ausenta de la pretemporada y regresa a Francia ?uD83CuDDEBuD83CuDDF7https://t.co/m2crm5bbb7 — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 20, 2025

Desde hace varias semanas, el jugador había dado indicios de sus intenciones, aunque ahora fueron declaraciones frontales sobre sus deseos de regresar al balompié mexicano. En entrevista con Gibrán Araige de TUDN, el sudamericano no pudo ocultar su deseo de regresar al América, equipo que espera sea el último en el que milite en su carrera profesional.

Con muchísimas ganas de volver, terminar mi carrera futbolística y cerrar mi etapa en México, mostrarle a mis hijos que jugar en el Azteca es magnífico. Me gustaría retirarme en América, la verdad".

La realidad es que, en caso de que se concrete su regreso, Valdez tendría un rol secundario, ya que la última línea del América tiene a nombres ya establecidos como el de Ramón Juárez o el de Sebastián Cáceres y el propio Israel Reyes. Aun así, el paraguayo se dijo consciente de eso y estaría dispuesto a firmar, a sabiendas de que llegaría como suplente. "Si es por mí, la verdad, vuelvo y disfruto desde donde me toque apoyar a la gente también, a los compañeros".

Bruno Valdez visita a sus compañeros del @ClubAmerica en Coapa! uD83EuDD85uD83EuDEE2uD83DuDC40#GrandesDeCorazon pic.twitter.com/EjCsuA2BwB — Luis Ernesto TricampeonuD83EuDD85uD83CuDFC6 (@LuisErnestoP95) December 20, 2025

Con la institución 'Azulcrema', el defensivo guaraní tuvo participación en diferentes competencias como en el Mundial de Clubes, la Copa de Campeones de la Concacaf, el Campeón de Campeones, la Leagues Cup y otras del circuito doméstico Antes de su partida a Boca Juniors en el 2024, Valdez se llevó en su palmarés tres títulos, uno del Campeón de Campeones, uno de la Liga MX y otro más de la Copa MX.

"EXTRAÑO MÁS AL AMÉRICA QUE ELLOS A MI" uD83EuDD79#FSRadioMX | En entrevista exclusiva para Fox Radio, Bruno Valdez reconoció que extraña mucho al conjunto de Coapa.



Además, reveló por qué se dio su salida del @ClubAmerica: "A mi me quedaban seis meses de contrato..." pic.twitter.com/mwUzhY84y1 — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) November 26, 2025

