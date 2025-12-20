El cajemense Yahir Frank noquea de manera impreisonante al clasificado mundial Argi Cortés

Tijuana, Baja California.- Regreso más que impresionante el que tuvo el cajemense Yahir Frank, quien se apuntó uno de los nocauts más rápidos y fulminantes del año frente al dos veces retador al título del mundo Argi Cortés, la noche de este sábado 20 de diciembre en Tijuana.

El combate representaba un gran desafío para el sonorense, quien después de poco más de un año de inactividad regresó a la actividad en el deporte de los puños y frente a un Cortés que lo superaba en experiencia y sobre todo en nivel de oposición arriba del ring.

Se esperaba una guerra auténtica entre mexicanos, pero resultó todo lo contrario, ya que la 'Pequeña Maravilla' de Ciudad Obregón mandó a dormir a su oponente a los tan solo tres segundos del primer asalto, para así dejar completamente congelado al aficionado.

El resultado no era esperado, pues en sus 25 peleas como profesional, el de la Ciudad de México jamás había sido noqueado en su carrera. Excampeones del mundo como Juan Francisco 'Gallo' Estrada y Junto Nakatani no pudieron mandar a dormir al pugilista tricolor.

Por su parte, con eso Yahir Frank regresa al camino de la victoria, después de haber perdido su invicto en septiembre del año pasado frente al filipino Jayr Raquinel. Ahora el cajemense pone su marca en 18 victorias, un descalabro y 13 triunfos por la vía rápida, posicionándose como uno de los boxeadores mexicanos a seguir.

Además de vencer a un clasificado mundial, este combate representaba la gran oportunidad de que el sonorense levantara la mano y el siguiente año pudiera estar en la conversación para volver a disputar un campeonato importante, ya sea en la división mosca o supermosca.

Tal y como ha sido desde que hizo su debut de manera profesional, Frank para este choque hizo su campamento en la ciudad de Hermosillo, bajo las órdenes de Alfredo Caballero, quien en repetidas ocasiones ha mencionado que el cajemense podría ser próximamente campeón mundial.

