Kylian Mbappé hace historia; empata en goles a Cristiano Ronaldo y guía al Real Madrid en nuevo triunfo

Ciudad de México.- Luego de haber enfrentado un momento complicado en el último mes, el Real Madrid consiguió la victoria sobre el Sevilla en la jornada 17 de LaLiga, aunque el resultado terminó quedando en segundo plano luego de la actuación de Kylian Mbappé. El delantero francés fue el responsable en una de las dos anotaciones del compromiso y con ello, logró empatar un récord establecido por Cristiano Ronaldo.

El Real Madrid inició el encuentro dominando y tuvo hasta tres oportunidades para inaugurar el marcador del Santiago Bernabéu, aunque los disparos terminaron rozando los postes del arco rival, el cual logró aguantar los embates del conjunto blanco. El primer tanto llegó al minuto 38 a balón parado; Rodrygo cobró con precisión una falta de lado derecho y Jude Bellingham envió el balón a las redes con un cabezazo al segundo poste.

En la segunda parte, el compromiso se convirtió en ida y vuelta, donde terminó reluciendo Thibaut Courtois, arquero del Real Madrid, que tuvo al menos un par de intervenciones claves para mantener el cero en el marcador. Al 78', Rodrygo pudo haber puesto más diferencia en el marcador, aunque terminó estrellando el balón en el larguero central.

Solo siete minutos después, el brasileño volvió a ser el protagonista, aunque ahora provocó una falta de Juanlu Sánchez Velasco, por lo que el silbante dictaminó penal, el cual fue cobrado por Kylian Mbappé. El francés lo cobró fuerte al centro, alcanzando los 59 goles en un año natural y su celebración se viralizó, al realizar el festejo mítico de CR7.

Mbappé empató la marca que estableció Cristiano Ronaldo en el 2013, aunque al haber tenido el último partido oficial del año, no tendrá la oportunidad de superarlo. "Es para él. Normalmente tengo la mía, pero quería compartir eso con él. Era mi ídolo de niño, tengo una muy buena relación con él; es un amigo ahora. Le mando un saludo a Cristiano y a todos los madridistas", comentó Kylian con respecto a la celebración.

uD83DuDC4F ¡@KMbappe iguala el récord de @Cristiano con 59 goles en un año! pic.twitter.com/TQhaGjDylb — Real Madrid C.F. (@realmadrid) December 20, 2025

El Real Madrid pudo cerrar el año con tres victorias consecutivas, dos de ellas en LaLiga y una en la Copa del Rey; el conjunto 'merengue' tiene 13 triunfos, tres empates y un par de derrotas, lo que lo deja en la segunda posición de la tabla con 42 unidades.

Fuente: Tribuna del Yaqui